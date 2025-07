Pese a la histórica rivalidad arriba del cuadrilátero, la formoseña reconoció que ambas forman parte de la historia grande del boxeo nacional. "Nosotras dos hemos hecho la única unificación de títulos mundiales en Argentina. Ella era campeona del Consejo Mundial, yo era campeona de la AMB. Llenamos el Luna Park y realmente a partir de eso se empezó a mover todo lo que era el boxeo femenino".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1948812273465917705&partner=&hide_thread=false En vivo Marcela "Tigresa" Acuña sobre "Locomotora" Oliveras: "Me enteré por los medios y quedé en shock"



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/UA3TB03Dqa — C5N (@C5N) July 25, 2025

La reflexión de Alejandra "Locomotora" Oliveras sobre la muerte

“¿A qué le vas a tener miedo? Si nos vamos a morir. A qué le podés tener miedo. La gente le tiene miedo a todo. Luchá. Dale para adelante. Hacé lo que sientas y quieras", comienza uno de los videos que se hizo viral en redes sociales.

Oliveras mantuvo una charla con Alejandro Fantino en 2022, donde la exboxeadora se mantuvo fiel a su estilo motivador e inspirador: "Sé vos, saca la mejor versión de vos mismo que para eso venimos a este mundo. Es un regalo la vida: disfrútala, sentila, vivila, amá mucho, hace amigos, reíte. Ya va a llegar la oscuridad, el final", indicó “Locomotora” en una entrevista que se emitió en junio de 2022.

“Disfruto todo. Mañana nos vamos, mirá mi papá que se fue en un sueño. Ya no está más, no le puedo hablar más. Y a mí me va a tocar también. Es que si vos no disfrutas el té que te estás tomando ahora, ¿qué sentido tiene la vida? Si no disfrutas el momento, cómo vas a pensar en el futuro, si capaz te podés morir a la noche”, agregó, dejando entrever su relación con la muerte y la filosofía de vida que practica día a día.

Y por último, remarcó: “La gente no lo tiene presente. Disfrutá el momento. Sentí la piel de gallina cuando alguien te dice algo y te llega al corazón. La gente no valora nada y dice que la plata es lo más importante. Eso no te hace feliz. Podés tener tanta plata que en un momento no sirve para nada. La plata no te la ponen en el cajón, ni el mejor anillo, ni la mejor ropa. Todo tiene solución, menos la muerte”.

Qué es un ACV isquémico, el grave problema de salud que sufrió Alejandra "Locomotora" Oliveras

La exboxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras fue internada en terapia intensiva luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico que, según el parte médico, le provocó "un síndrome confusional asociado a una pérdida de movilidad de toda la parte izquierda del cuerpo".

La deportista de 47 años, actual convencional constituyente de la provincia de Santa Fe, fue ingresada al Hospital José María Cullen de la capital provincial con "pronóstico reservado". Los médicos seguirán de cerca su evolución durante las primeras 48 horas, claves en este tipo de cuadros.

Un ACV isquémico (el mismo problema de salud que sufrió Cacho Deicas, el cantante de Los Palmeras, en enero pasado) se produce cuando el suministro de sangre que va a partes del cerebro se obstruye o reduce, lo que evita que el tejido reciba oxígeno y nutrientes y provoca que las neuronas empiecen a morir en minutos.

Este es el tipo más común de ACV. La reducción del flujo sanguíneo, denominada isquemia, puede deberse a depósitos de grasa, coágulos de sangre u otros restos que viajan por el torrente sanguíneo y se acumulan en los vasos del cerebro, estrechándolos u obstruyéndolos.

Alejandra "Locomotora" Oliveras

Según Mayo Clinic, los síntomas de un ACV incluyen: dificultad para hablar y entender lo que otros están diciendo; entumecimiento, debilidad o parálisis de la cara, brazo o pierna; problemas para ver en uno o ambos ojos; dolor de cabeza y problemas para caminar. Es fundamental buscar atención médica lo antes posible.

Una manera rápida de comprobar si una persona está sufriendo un ACV es usar el método FAST, llamado así por las siglas en inglés de cara (face), brazos (arms), habla (speech) y tiempo (time). Consiste en pedirle a la persona que sonría, levante ambos brazos y repita una frase simple: si un lado de la cara o un brazo se caen, o si arrastra las palabras, hay que llamar al médico de inmediato.