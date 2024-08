El dolor de un comerciante golpeado por la recesión: "Voy a aguantar hasta donde pueda"

En medio de la crisis económica que no da tregua al bolsillo de los argentinos, los negocios de ropa sufren día a día la caída en las las ventas, ya que uno de los primeros recortes a la hora de ahorrar es no gastar en prendas.

Camilo Alan, empresario textil, reconoció que los últimos meses fueron duros y que “estamos en la lucha en lo que es una nueva crisis que estamos pasando”. “Nosotros vendemos muy barato, pero lamentablemente no se está vendiendo porque a la gente no le alcanza la plata por los gastos fijos que tiene, con la luz, el gas, el transporte, los impuestos. A la gente no le alcanza”, sostuvo.

Haciendo un análisis, el hombre que lleva 60 años en el rubro reconoció la crisis le generó una fuerte baja en las ventas: “Me bajó hasta un 50% y me subieron mucho los gastos”. “Me subieron los alquileres, los salarios, la luz, el gas, impuestos. Esto es lo que me afectó bastante y no sé cómo vamos hacer”, agregó en diálogo con C5N.

“Espero aguantar hasta donde pueda. Nosotros defendemos los puestos de trabajo de los empleados, tratando de vender más barato, trabajar con menos margen y tratamos de ver cómo hacemos”, reconoció.

Cómo hacen los empresarios para sobrepasar la crisis económica

Camilo Alan, dueño de un local de ropa, explicó que se decidió achicar los márgenes de ganancias y “vamos para adelante hasta que podemos y después no se”.

“¿Qué representa para mí este negocio? Mi familia. Yo tengo mis nietos que viven de esto, mis hijos viven de esto y yo vivo de esto. Y mis empleados son como mis hijos porque yo les tengo que dar de comer, tengo que pensar en ellos porque me acompañan hace mucho tiempo y tengo que salir adelante”, sostuvo.

Pensando en el futuro del país y de empresa no es alentadora, pero trata de pensar en positivo: “El futuro de la empresa la veo difícil, pero ya como he pasado esto, me he golpeado varias veces y me he levantado de vuelta. Voy a seguir luchando. No me achico, tengo mucha experiencia, 60 años de empresario. No me achico”.

“He caminado por el empedrado para llegar al asfalto, me he golpeado muchas veces y bueno, este es otro golpe más en la vida y vamos a salir para adelante, no nos vamos a caer”, destacó.