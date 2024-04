El director de la Feria del Libro, sobre la presentación de Javier Milei: "Me aburren un poco los libros económicos"

"Tengo que ver porque tengo algunos compromisos ese día. No es mi target. Tengo formación académica en el campo de la economía, ya que soy contador público, pero nunca ejercía la profesión. Me dediqué a la literatura, pero no se me escapa los temas económicos, pero me aburren un poco los libros económicos: prefiero la otra literatura que es más saludable", explicó el encargado del evento en C5N.