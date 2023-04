El desgarrador testimonio de la exmujer de Cacho Garay: "Vas a salir de acá pero muerta"

En el programa Intrusos en América, la mujer, que estuvo en pareja más de 10 años con el artista, relató lo que vivió: "Son 13 años de una tortura absoluta y de la que me callé. Cuando yo trataba de escaparme me decía que iba a matar".

"Soy una persona abusada sexualmente. Me hacía tener relaciones obligadas con otras mujeres, Norma y Sandra, que él mantiene y que lo apañan. Por esto me siento sucia y siento que no tengo futuro", fue parte de las frases demoledoras de Bracamonte quien detalló además las prácticas íntimas que vivió junto a Garay.

En este sentido, Bracamonte relató que tomó conciencia del calvario que vivió y cómo el hombre la invalidó emocionalmente y la dejó sin su entorno familiar: "No me importa lo que digan. El atentó contra mi vida durante 13 años y sufrí violencia de todas las maneras posibles".

En este sentido, la joven detalló: "No se lo que es ir a tomar un te con mis amigas, porque me empezaba a amenazar. Hasta me dejaba encerrada y sin llave. Amigas que tengo con las que nunca pude compartir un cumpleaños porque él no me dejó porque siempre dijo que 'eran todas locas'".

Asimismo, se refirió al episodio del domingo pasado en el hotel de Villa Carlos Paz, donde la propia gente del hotel la llevó a que haga la denuncia: "Intentó matarme y ahí me cayó la ficha. Sentí mucho miedo cuando me dijo 'vos te vas a ir de acá muerta'". A su vez, destacó que una de las formas de tortura fue siempre amenazarla con que "nadie va a creer las denuncias" y que "tengo muchos amigos jueces y policías".

"Yo naturalicé todos los abusos, violencias, hasta que me sentaba a hacer pis en el baño y había un hacha al lado con el argumento de que podía entrar algún delincuente a la casa", describió y advirtió: "No soy la única víctima pero no puedo hablar por esa otra persona".

¿Qué hacer ante un caso de violencia de género?

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.