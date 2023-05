El descargo del autor del video con las ballenas: "No voy a lucrar con lo que la naturaleza nos regaló"

Un usuario de TikTok hizo su descargo en redes sociales tras viralizarse un video donde quedó literalmente rodeado por tres ballenas en el Golfo Nuevo en Puerto Madryn : "No voy a lucrar con lo que la naturaleza nos regaló".

En su descargo, el joven aclaró: "El video donde yo estoy arriba de una tabla de stand paddle no está en venta. Tuve más de 200 ofertas. No pienso usufructuar con algo que me regaló el universo. Fue una maravilla vivir esa experiencia".

Paolo se mostró agradecido de la "maravilla que nos regaló el universo" y que "se viralizó sin querer" y entonces se explayó sobre qué piensa hacer para atraer más turistas a su ciudad: "Quiero que toda la ciudad se beneficie de esta publicidad. Amo a mi ciudad, yo vivo acá".

El video fue grabado el el 31 de agosto de 2022 pero el joven lo subió hace tres días a las redes sociales y se hizo viral con millones de reproducciones en TikTok. En total son 7 videos.

Puerto Madryn: el mejor lugar para observar ballenas

Puerto Madryn es el mejor lugar del mundo para el avistaje de ballenas francas en Puerto Pirámides, una localidad del departamento de Viedma, en el norte de Chubut.

El espectáculo de los cetáceos que tiene nivel internacional se puede apreciar en lo que se llama el Golfo Nuevo, en la Península Valdés, área que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El avistaje se da de mayo a diciembre, tanto en Puerto Madryn como en Puerto Pirámides, donde hay excursiones que se acercan para observar a las ballenas de la zona conocidas ballena franca austral.