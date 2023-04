El crudo relato de una de las mujeres que denunció abusos en el Ejército

"En un momento yo tomé la decisión de quitarme la vida porque ya no tenía sentido. Intenté quitarme la vida en el Regimiento. Me colgué con una soga y me encontraron prácticamente muerta. Hasta el día de hoy sigo con medicamentos, con psicólogo, psiquiatra", relató Jésica a El Diario .

La joven denunció por abuso sexual al suboficial Hugo Víctor Mercado, quien fue detenido en Campo de Mayo. El otro detenido es el mayor Facundo Candiotti, acusado de encubrir los presuntos abusos. Ambos deberán declarar este jueves ante el juez Hernán Viri. Hay un tercer acusado que aún no fue detenido.

Tanto Jésica como las demás denunciantes precisaron que los abusos incluyeron hostigamiento, amenazas para que no realizaran las denuncias correspondientes y burlas de otros oficiales del Ejército, incluso de mujeres.

"Para mí fue un infierno. Él (por Mercado) pasaba al lado mío, se reía. Los demás también me maltrataban, para que me vaya, para que me cansara. Pero yo no me podía ir, era mi trabajo, con el que yo mantenía a mis hijos", concluyó Jésica.