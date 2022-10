El conmovedor homenaje de Dalma Maradona en el cumpleaños de Diego

"Todos los años con Giani pensábamos en hacerle regalos originales y que le quede un recuerdo que no sea algo solo material... Este año se me ocurrió a mí porque varias noches soñé la frase 'Esperame te llevo margaritas' y sentía que tenía que hacer algo con eso. Me surgió esta idea y a Giani le encantó", contó en su cuenta de Instagram la mayor de las hijas del Diez con Claudia Villafañe.