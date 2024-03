El caso del cura argentino expulsado de la Iglesia por abusar de monjas

Pascual, como un astuto depredador no abusó de cualquier religiosa: él estudiaba a las víctimas, no sólo por la baja autoestima, la dependencia emocional o el escaso potencial defensivo, sabía quienes habían sido previamente abusadas. Este ex sacerdote, y ex católico, provocó tanto daño en las mujeres con vocación religiosa que abusó de ellas inclusive en el momento de la confesión, el momento más reservado con un religioso donde se revelan los pecados y se clama la misericordia de Dios, también abuso en el momento más sagrado para la persona creyente que es al tomar la ostia, la eucaristía es el cuerpo de Cristo.