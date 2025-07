Discapacidad: el drama de una escuela en Adrogué que puede cerrar por el veto de Javier Milei

El lugar, que recibe y atiende a 200 chicos todos los días, está a punto de quebrar al no poder obtener la manera de financiarse y cubrir los costos y los salarios del personal docente: "A los chicos, familias y profesionales no se puede suspender. Es una cosa desesperante. Nosotros nos hacemos preguntas sobre lo que puede llegar a pasar el año que viene".

En el mismo, sentido, la abogada le manifestó al periodista Bernardo Magnano en el programa La Mañana que la dramática situación no les alcanza solo a ellos. "Es una red de profesionales que atienden a nuestros chicos en terapia y no conseguimos profesionales ya que no pueden pagar el alquiler de los consultorios porque no hay una adecuación de los aranceles", describió.

La escuela Déjalo Ser comenzó con su caída de ingresos desde 2023 y la situación se agravó en noviembre de 2024, última vez que el Gobierno no actualiza el nomenclador, es decir, el dinero destinado para al atención de cada uno de los chicos con discapacidad.

Los principales puntos de la ley de emergencia en discapacidad

La iniciativa establece la definición de un presupuesto para actualizar las retribuciones para los prestadores de servicios de transporte, acompañantes terapéuticos, hogares, entre otros.

Además el proyecto busca aumentar los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleados en talleres asistidos: en la actualidad cobran $28.000 mensuales, un monto tiene aumentos desde febrero del 2023.

También exige una mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones, dado que en los últimos 14 meses se otorgaron 586 de las 500.000 solicitudes.

Según detalló la agencia Noticias Argentinas, la oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones por Discapacidad significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos.

Esta diferencia entre 1,8 billones de pesos y 3,6 millones de pesos se debe al numero de beneficiarios "por nuevas altas, entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios" que podrían registrarse con la nueva ley, señaló la Oficina de Presupuesto.

En tanto, la compensación por el desfasaje entre el valor de la prestación y la inflación del 2024 tiene un costo $278.323 millones y el refuerzo para los talleres de producción de 7.160 millones de pesos.