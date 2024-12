Día Mundial de la Lucha contra el SIDA: el Hospital de Clínicas de la UBA hará testeos gratuitos

También habrá pruebas de sífilis y hepatitis B y C para destacar la importancia de un diagnóstico temprano. Más de 140.000 argentinos son VIH positivo: el 13% aún no lo sabe y entre el 30% y 40% se entera en una etapa avanzada de la enfermedad.

La actividad será este lunes 2 de diciembre de 9 a 13 en la sede del Hospital, Avenida Córdoba 2351. Se realizarán pruebas de VIH, sífilis, hepatitis B y C, y se brindará información sobre métodos de prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS). La convocatoria es sin turno y abierta a la comunidad.

"Un diagnóstico temprano permite a la persona infectada iniciar tratamiento antirretroviral y lograr un control del VIH, con la posibilidad de mantener una carga viral indetectable y evitar el contagio a otras personas por vía sexual", remarcó la doctora Vanesa Fridman, médica de la División Infectología del Hospital de Clínicas (MN 97832).

Según datos del Ministerio de Salud, más de 140.000 personas viven con VIH en Argentina, pero se estima que un 13% de ellas aún desconoce su diagnóstico, lo que aumenta el riesgo de complicaciones a largo plazo y la posibilidad de transmitir la infección a terceros.

vih mujer anonima.jpeg El diagnóstico temprano es clave para el tratamiento de VIH. Redes sociales

En este contexto, los especialistas advierten que entre el 30% y el 40% de los pacientes con VIH llegan a su diagnóstico en una etapa avanzada de la enfermedad, cuando ya presentan infecciones o sus defensas están notablemente bajas. "Es fundamental el diagnóstico temprano, ya sea en la consulta de rutina con el médico clínico o cualquier contacto con el sistema de salud", señaló Fridman.

Lo mismo ocurre con otras ITS, ya que muchas personas no tienen claro cuáles son las formas de transmisión ni los métodos de prevención. La especialista destacó que la mayoría de los pacientes infectados con ITS tienen entre 20 y 35 años.

En el caso específico del VIH, el Ministerio de Salud informa que se diagnostica "un 68,4% de varones cis con una mediana de edad de 32 años, mientras que las mujeres cis representan el 30,4% con una mediana de 35 años". Entre las mujeres, muchos diagnósticos se realizan en el contexto del embarazo, cuando ya están en contacto con los servicios de salud.