Designaron al nuevo director de Seguridad Deportiva de la Ciudad: era chofer de Patricia Bullrich

Franco Berlín es estudiante de Derecho, tiene 25 años y es uno de los nombres de confianza de la ministra de Seguridad. Admitió no tener experiencia en el área, haber ido pocas veces a la cancha y que nunca vivió episodios de violencia.

Con una incipiente carrera en el ambiente estatal, Berlín se metió a trabajar en el área pública desde los 18 años. Tras pasar por el Ministerio de Espacio Público, se desempeñó como coordinador en la Agencia Gubernamental de Control, trabajando a la vez con el Ministerio Público Fiscal. En 2021 se acercó a Patricia Bullrich y comenzó a militar su carrera hacia la presidencia.

En lo que refiere puntualmente al puesto, el joven admitió que nunca trabajó "con temas específicos de barras", pero que siempre tuvo interés en el fútbol. Como su padre nunca podía llevarlo a la cancha por la violencia, tomó esa experiencia como motor de su misión en el cargo: "Por eso quiero cambiar la cabeza de la gente articulando con todas la organizaciones civiles vinculadas al fútbol para que ir a la cancha sea una experiencia fantástica y no temerosa".

En diálogo con Infobae, el joven también contó que nunca vivió una situación de violencia dentro de una cancha: "Reconozco que fui poco por esto que te contaba antes. Pero las veces que fui viví la violencia no tanto dentro del estadio, sino en todo lo que sucede afuera, con los trapitos, con las aglomeraciones...".

Franco Berlin Infobae

A pesar de su "poca" experiencia en el campo, se mostró inflexible con los barras:" Llevo tres semanas en el cargo y no me llamó ninguno de ellos y desde ya les aviso que ni siquiera marquen el número de mi oficina, porque no voy a tener vínculo con nadie".

Sobre su plan para combatir la violencia dentro del fútbol, que incluye el programa Tribuna Segura deslizó: "Todo aquel que tenga una causa judicial por violencia en el fútbol va a estar impedido de ingresar, pero ninguno por más que lo sindiquen como barra va a quedar fuera del estadio si su caso no está judicializado. Y si un club pide que se le aplique la sanción tiene que justificar el por qué. Vamos a hacer cumplir la ley, pero será pareja para todos".

Si bien sabe que su edad puede ser una limitación para su cargo, al igual que su falta de experiencia, Berlín retrucó: "Con ese pensamiento a Lionel Scaloni jamás le hubieran confiado la dirección técnica de la Selección. Y mirá cómo terminó la historia. Pero así como Tapia sabía cómo trabajaba Scaloni, Patricia sabe cómo trabajo yo. Se está jugando un pleno y yo también. Para mí es un sueño y sé que va a salir bien".