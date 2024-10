Desesperada búsqueda en Salto: un menor que fue a pescar con su hermanastro y nunca volvió

Lian Salto Redes sociales

“Lo vieron en la ruta que va a Pergamino. La caña de él está en la casa de la abuela. Estamos haciendo la búsqueda cerca del río”, contó Juan Jesús. Y agregó: “El hermanastro me dijo que se había ido con unos nenes, pero fuimos a la casa de los papás y nos dijeron que no. No nos quieren mostrar las cámaras, no me quieren der información”.

También aseguró que alguien le está ocultando información: “Se hacen todos los boludos. Me conocen todos, lo conocen todos a él. No perdemos nada”.