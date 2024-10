Desempleo y recesión: miles de jóvenes hacen fila por un trabajo en La Rural

"Quiero conseguir algo, ya es la segunda vez que vengo. Estoy buscando desde junio. Es muy complicado, te piden experiencia y cosas que mayormente no tenés. Tengo 20 años y la veo bastante complicada para independizarme", aseguró una joven a La Mañana por C5N.

En diálogo con el cronista Diego Lewen, otro joven contó que tiene 24 años, dos hijos y está buscando empleo "hace más o menos tres meses". Por su parte, una mujer venezolana explicó que vive "hace 10 meses en Argentina" y tiene trabajo "en negro", por lo que espera "conseguir uno en blanco".

"Se vive como se puede; vivo con mis padres, aporto en mi casa y demás. Tengo 26 y pensé que después de que me recibiera me iba a ir a vivir solo, pero a veces la vida no es como uno la planifica. Lamentablemente, los salarios están bajos y está complicado ahorrar", lamentó uno de los chicos que hacía fila.

"Tengo 23 y no tuve otros trabajos, no me llama nadie. Estoy buscando de cualquier cosa porque necesito trabajar. Vivo con mi abuela que me ayuda. Somos un montón, la fila es interminable. Somos muchos jóvenes con ganas de salir adelante", remarcó otra chica.

Un docente que se acercó a La Rural para acompañar a sus estudiantes sostuvo que "este es un momento bastante inestable y las expectativas no son muy buenas. Del grupo que se suponía que tenía que venir, no vino ni la mitad. Esa es la expectativa. Hay que volver a motivarlos", afirmó.