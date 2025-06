Desde la Legislatura porteña buscan impulsar un proyecto para condonar deudas de los clubes de barrio

El legislador porteño dialogó con C5N sobre el proyecto y detalló que "hoy los clubes como normativa general del código fiscal están eximidos , pero hay un universo que equivale aproximadamente a los clubes que deben pagar la tasa porque funcionan en terrenos del Gobierno porque fueron cedidos por proyectos de ley, están abajo de autopista, etc. ".

En ese sentido, explicó que en existen "contratos o leyes que les permiten usar el terreno por 20 años y pagan porque no son terrenos propios", por lo que el proyecto incluye un artículo que propone justamente esta exención de pago del ABL. Loupias reconoció que los clubes en general suelen pedir la condonación de forma particular y es por eso que, a partir de esta iniciativa, lo que se pretende es blanquear la situación y que la condonación sea para todas las instituciones que se encuentran en la misma situación.

Entre los motivos que instrumentaron este proyecto, Loupias puso en contexto la situación actual: "Si bien no es ajeno a lo político y económico que se vive en el país, se profundiza por su rol social principalmente por lo que generan como beneficio. En la Ciudad hay alrededor 500 clubes que tienen 500 chicos, lo cual hace que haya aproximadamente 250mil chicos, adolescentes y adultos que forman parte del esquema y en donde hay un trabajo enorme de contención".

"Los clubes resuelven muchos temas que el Estado tendría que resolver. Personalmente creo que el Estado no genera la contraprestación correspondiente respecto de lo que los clubes generan y resuelven día a día. Sumado a los ingresos escasos porque las cuotas son bajas, y que tienen que ser para no expulsar a ningún chico. Desde los servicios, empleados… en término de los ingresos respecto de los gastos. El estado no brinda de la mejor manera la contención, creo que ahí tiene que estar más presente", opinó.

"Queremos que el dinero que ingresa no sea para pagar esas cuestiones", resaltó el vicepresidente primero de la Comisión de Turismo y Deportes de la Legislatura Porteña. En ese sentido se diferenció de Nación, hablando puntualmente de los servicios, cuyas facturas muchas veces exceden el millón de pesos: "Tienen que hacerse cargo ellos. La propuesta de la Ciudad para ayudar a los clubes es esta, así que trataremos de avanzar en ese sentido".

En cuanto a la posibilidad de que este proyecto se debate y se vote, el legislador explicó que todavía no tiene fecha. "Debe tratarse en la Comisión de Presupuesto. Normalmente se trata en la última sesión del año en diciembre para que coincida con el final del año y que no haya deudas posteriores a la ley, la idea es condonar de 2025 para atrás", señaló, aunque no descarta que se trate antes.

El proyecto cuenta con amplio respaldo, según Loupias: "El peronismo y el PRO acompañarían ya que fue una propuesta de campaña, también. Si bien no es tan lineal, es una iniciativa que se mueve y a la cual los bloques mayoritarios darían luz verde".

Situación subsidiaria de los clubes

En la actualidad, hay 369 clubes porteños que están inscriptos en el RUID (Registro Único de Instituciones Deportivas), que son los que pueden acceder a los distintos beneficios y subsidios que otorga la Ciudad. Igualmente, hay otros que no forman parte de este registro: según Loupias esto se debe a que se trata de instituciones informales, o sin techo, o bien también porque no se interesa formar aparte del registro, como es el caso de Boca, que no está.

"Hoy a nivel subsidiario, se incrementó bastante el valor: es posible solicitar subsidios por hasta $5 millones. Es lo único que se percibe de Subsecretaría de Deporte, cuyo uso puede ir destinado a pagar facturas y realizar infraestructura, pero no viene a solucionar el problema que existe de forma transversal", explicó Loupias.

"En la Ciudad funcionan como espacios físicos en los que hay jornada extendida con las escuelas públicas y también vacunatorios, hay un montón de servicios que se brindan pero parece que por parte del Estado no se encuentran las soluciones que corresponden", advirtió el representante de la UCR.

En cuanto a la órbita de la Secretaría de Deportes de la Nación, durante los últimos años estuvo activo el programa Clubes en Obra, que funcionaba como un subsidio similar al que otorgaba la Ciudad. Según Loupias, el último fue de $8 millones, pero fue un porcentaje muy bajo de clubes el que lo percibió en su totalidad, porque pese a que hubo muchos inscriptos, no llegó a alcanzar a todos.

Se trató de un beneficio que sufrió cierta irregularidad de 2023 en adelante, pero según el legislador, hay intentos por parte del Gobierno para reflotarlo.

Aprueban nuevos proyectos para aliviar la situación de los clubes de barrio

Francisco Loupias contó que esta iniciativa principal de ABL no es la única que está en marcha para aliviar a los clubes, sino que ya hubo proyectos aprobados que cree que también serán de importancia para las instituciones.

Convenio con Banco Ciudad: los clubes que abran cuentas en dicho banco contarán con el beneficio de la gratuidad del mantenimiento de la cuenta.

los clubes que abran cuentas en dicho banco contarán con el beneficio de la gratuidad del mantenimiento de la cuenta. Modificación de la Ley 1807, la de Clubes de Barrio: hasta el año pasado, esta determinaba cuáles eran clubes de barrio y cuáles no de acuerdo a su facturación, con valores irrisorios y prácticamente arcaicos. A partir de la nueva iniciativa, la primera reforma tiene que ver con la división en clubes según la cantidad de socios, mientras que en vez de hablar de una moneda específica, se habla de Unidades Fijas que se van modificando. En cuanto a la recaudación, se agrega la salvedad de Y/O, para que el universo de clubes incluidos sea incluyo mayor.

Otro de los proyectos que también está próximo a ser aprobado tiene que ver con la cantidad de eventos que pueden realizar los clubes: el proyecto pide ampliar la cifra actual de 24 a 48 eventos anuales para que haya mayor posibilidad de recaudación para los clubes. Sobre su estado, este ya tiene despacho y dictamen, pasó por Comisiones de asesores y diputados y está como prioridad para ser tratado en el plazo de lo inmediato.