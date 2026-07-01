Intendentes de todo el país participaron en la AMIA del Encuentro Federal por la Memoria

Representantes de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán, formaron parte del acto que se llevó a cabo en la sede de la mutual, donde firmaron una declaración conjunta en la que reafirmaron su compromiso con el reclamo de justicia.

Más de 50 intendentes de municipios de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán, participaron, este miércoles, del Encuentro Federal por la Memoria, realizado en la sede de AMIA , a días de cumplirse el 32° aniversario del atentado terrorista perpetrado contra la institución.

De la actividad también formó parte el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien fue orador del encuentro junto con el presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, y el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, presente en nombre de Gobierno nacional, reemplazando a Diego Santilli, flamante Jefe de Gabinete.

Luego de un comienzo emotivo con un minuto de silencio y encendido de velas, en homenaje a las 85 personas que murieron en el atentado, el rabino Eliahu Hamra realizó una plegaria.

“Cada uno de ustedes trae hoy la voz de su comunidad. Juntos, representan la Argentina que no olvida.” Y agregó: “Con espíritu federal, este encuentro nos permitirá reforzar el compromiso de mantener vivo el reclamo de justicia y recordar que quienes atentaron este lugar, no sólo intentaron aniquilar a la institución madre de la comunidad judía argentina, sino que cometieron un crimen contra toda la sociedad", señaló el director ejecutivo de AMIA, Daniel Pomerantz, al comienzo de la jornada.

El acto se llevó a cabo en la sede de la AMIA.

Como parte central del Encuentro Federal, los intendentes firmaron una declaración conjunta en la que reafirmaron su compromiso con el reclamo de justicia por el atentado a la AMIA, la preservación de la memoria de las 85 víctimas fatales, y la promoción de iniciativas orientadas a fortalecer la convivencia democrática, los derechos humanos y la educación en valores.

El documento también impulsa acciones para prevenir y erradicar el antisemitismo, la xenofobia y toda forma de discriminación, y destaca la importancia de una Justicia independiente y eficaz como condición indispensable para la consolidación de una sociedad más justa.

Antes de la firma de la declaración conjunta, realizada en el auditorio de la institución, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, señaló que “AMIA tiene esta cualidad que es la de reunirnos a todos. Y eso es muy valioso. Lo han hecho otras veces. Esta es una causa que nos convoca a todos. Nos interpela a todos”.

Los intendentes firmaron una declaración en conjunto.

“La AMIA y toda la comunidad judía forman parte esencial de la ciudad de Buenos Aires. Somos una ciudad que ha hecho de la convivencia pacífica y la diversidad, su estilo de vida. Ustedes forman parte de nuestra identidad”, sostuvo luego el alcalde porteño.

Para luego agregar: “Los discursos del odio y la intolerancia reaparecen cuando en una sociedad se deterioran valores fundamentales como el respeto, el diálogo, la solidaridad y el bien común. De allí la importancia de espacios como éste, que nos convocan, y nos unen en una misma causa que abrazamos con decisión: luchar contra el antisemitismo, el terrorismo, y contra toda forma de violencia e intolerancia”.

“Hay valores que nos unen"

En representación de AMIA, su presidente, Osvaldo Armoza, agradeció la presencia de los intendentes y de los presidentes de las comunidades judías de todo el país, y destacó la importancia de federalizar el reclamo de justicia.

“Esta jornada demuestra que, más allá de las distancias y las diferencias políticas, hay valores que nos unen. Nos convoca una causa común: mantener viva la memoria y seguir pidiendo, con firmeza, que termine la impunidad que persiste desde hace 32 años en la causa que investiga el ataque terrorista contra la AMIA”, sostuvo.

Armoza remarcó además que los intendentes presentes serán “portadores de este mensaje y testigos de este compromiso”, y enfatizó que mantener viva la memoria es una responsabilidad colectiva que debe llegar a cada rincón del país.

Los intendentes que firmaron la declaración conjunta

De la provincia de Buenos Aires: Gustavo Menéndez (Merlo); Fernando Moreira (General San Martín); Soledad Martínez (Vicente López); Ariel Sujarchuk (Escobar); Mariel Fernández (Moreno);Rodrigo Aybar (Tres de Febrero); Juan Andreotti (San Fernando); Leonardo Boto (Luján); Marcelo Matzkin (Zárate); Gastón Granados (Ezeiza); Federico Otermín (Lomas de Zamora); Carlos Balor (Berazategui); Marisa Fassi (Cañuelas); Nicolás Mantegazza (San Vicente); Eva Mieri (Quilmes); Federico Susbielles (Bahía Blanca), Pablo Garate (Tres Arroyos); Ricardo Marino (Carmen de Patagones), y Carlos Bevilacqua (Villarino).

Gustavo Menéndez (Merlo); Fernando Moreira (General San Martín); Soledad Martínez (Vicente López); Ariel Sujarchuk (Escobar); Mariel Fernández (Moreno);Rodrigo Aybar (Tres de Febrero); Juan Andreotti (San Fernando); Leonardo Boto (Luján); Marcelo Matzkin (Zárate); Gastón Granados (Ezeiza); Federico Otermín (Lomas de Zamora); Carlos Balor (Berazategui); Marisa Fassi (Cañuelas); Nicolás Mantegazza (San Vicente); Eva Mieri (Quilmes); Federico Susbielles (Bahía Blanca), Pablo Garate (Tres Arroyos); Ricardo Marino (Carmen de Patagones), y Carlos Bevilacqua (Villarino). De la provincia de Santa Fe: Juan Pablo Poletti (Municipio de Santa Fe); Pablo Javkin (Rosario); Marcelo Lind (Moisés Ville); Lucas Bussi (Palacios); Dana Astore (Las Palmeras); y Claudio Teloni (Monigotes).

Juan Pablo Poletti (Municipio de Santa Fe); Pablo Javkin (Rosario); Marcelo Lind (Moisés Ville); Lucas Bussi (Palacios); Dana Astore (Las Palmeras); y Claudio Teloni (Monigotes). De la provincia de Córdoba: Daniel Passerini (Municipio de Córdoba); Gustavo Benedetti (Arroyito); y José Ibarra (Oliva).

Daniel Passerini (Municipio de Córdoba); Gustavo Benedetti (Arroyito); y José Ibarra (Oliva). De la provincia de Entre Ríos: Rosario Romero (Paraná); Adrián Fuertes (Villaguay); Mauricio Davico (Gualeguaychú); Dora Bogdan (Gualeguay); Hernán Besel (Basavilbaso); Verónica Luxen (Ubajay); Javier Mendelovich (General Campos); Mario Ernesto López (Villa Domínguez), y Jaime Vélez (Ingeniero Miguel Sajaroff).

Rosario Romero (Paraná); Adrián Fuertes (Villaguay); Mauricio Davico (Gualeguaychú); Dora Bogdan (Gualeguay); Hernán Besel (Basavilbaso); Verónica Luxen (Ubajay); Javier Mendelovich (General Campos); Mario Ernesto López (Villa Domínguez), y Jaime Vélez (Ingeniero Miguel Sajaroff). Por Formosa, el intendente de la ciudad capital, Mauricio Nadalich

el intendente de la ciudad capital, Mauricio Nadalich Por Jujuy, Dante Velázquez (La Quiaca)

Dante Velázquez (La Quiaca) De La Pampa: Luciano di Nápoli (Santa Rosa). De Mendoza: el intendente de la ciudad capital, Ulpiano Suarez. De Chubut: Damián Biss (Rawson) y Othar Macharashvili (Comodoro Rivadavia). De Chaco: Roy Nikisch (Resistencia) y Rubén Rach (Charata). De Misiones: Leonardo Stelatto (Posadas). De Salta: Jorge Mario Emiliano Durand (Municipio de Salta). De San Juan: Susana Laciar (Municipio de San Juan). De Tucumán: Alejandro José Molinuevo (Concepción).

Por la ciudad de La Plata, Daniel Lipovetzky, secretario de Relaciones Internacionales, reemplazó al intendente Julio Alak. Por Neuquén, asistió en nombre del jefe comunal, la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti. Por el intendente de Tucumán, asistió el secretario general Rodrigo Gómez Tortosa. También asistieron representantes de la provincia de Río Negro.