Desaparición de Loan: cómo entrenan a un perro K9, clave en la investigación

En cuanto a la eficacia del hallazgo de pruebas en la causa de la búsqueda del menor en Corrientes, el hombre destacó: "La posibilidad del error no existe si un perro está bien entrenado. Tanto en el caso de restos humanos como de personas vivas. El perro va y lo encuentra, ya sea con su hocico o con otro método".

Estos animales están "entrenados en todos los escenarios", incluido el trabajo en el agua, ya que el aroma del resto que está abajo del agua sale a la superficie. Nosotros acompañamos al animal, y estamos junto a él arriba de la embarcación".

"Tato está capacitado para buscar resto sin vida", aclaró el guía y remarcó que todo depende de "qué trabajo se necesite hacer, si se busca una persona viva, siempre el perro por delante y todo lo que acompañe va por detrás", detalló sobre el procedimiento.

Cómo sigue el caso de la Loan

El caso de la desaparición de Loan Danilo Peña, de 5 años, dio un giro con el cambio de carátula a "trata de personas" el paso de la causa al ámbito federal. La principal hipótesis es que se planificó el almuerzo con el objetivo de llevarse a algún menor.

La búsqueda de rastros en los autos peritados, dio positivo en manchas de sangre del niño, que fueron encontrados por los perros adiestrados para encontrar algún pista de dónde pudo haber estado el niño. El menor desapareció en Corrientes, en un paraje cercano a la localidad de 9 de Julio, hace 9 días.

Para la Justicia, el niño fue raptado y entregado a una banda de trata de personas que lo habría llevado a Paraguay, dada la cercanía de las rutas que habilitan el paso al país vecino, tras un llamado al 911 que activó el alerta de que un hombre lo vio al niño en un parador. Esto habría sucedido el mismo jueves 13 de junio, horas después de que el niño desapareció, en la Autovía 14, hacia el norte del país.

Nuevos detenidos por la desaparición de Loan Danilo Peña

La Fiscalía ordenó la detención de la directora de Producción de la Municipalidad de 9 de Julio, María Victoria Caillava y su esposo, Carlos Pérez, según confirmó el Ministerio Público Fiscal. Caillava es amiga de la abuela de Loan, mientras que Pérez es un ex Prefecto de la Armada que se retiró en 2017.

Además, detuvieron al comisario Walter Maciel, quien lideró la búsqueda en un primer momento, y fue el que autorizó a la pareja de Caillava y Pérez a viajar a la ciudad de Corrientes al día siguiente de la desaparición del menor.

Según el periodista local Daniel Bruno detalló a C5N, "de entrada sostuve que al momento de perderse, Loan fue sacado del lugar". En este sentido, recordó que "la madre pedía que lo busquen en 9 de Julio que es una localidad muy pequeña". Agregó: "No tuve la responsabilidad de hablar con el fiscal Juan Carlos Castillo... por sus propios medios Loan no tenía manera de irse. Quizás no fueron los detenidos sino otras personas", opinó.

El cronista correntino remarcó: "Loan está vivo y lejos, no es lo mismo que un niño tenga destino la frontera de Paraguay que la de Brasil. Si se confirma que lo sacaron en estos vehículos, uno de ellos viajó a Corrientes, capital, ese mismo día. donde está Paso de la Patria, en donde es un 'colador' y por ahí pasa cualquier cosa".