Denunció a su empresa por no aumentarle el sueldo tras 15 años de licencia: qué pasó

Lleva 15 años de licencia, pero denunció a su empresa por no aumentarle el sueldo

Un hombre que está de licencia por enfermedad desde 2008 demandó de la empresa tecnológica IBM , en la cual trabaja, por no recibir un aumento en su sueldo en los últimos 15 años.

Clifford está en licencia desde septiembre de 2008, pero en 2013 presentó una queja formal para que se mejoraran sus condiciones. Fue entonces cuando IBM le ofreció un acuerdo en el que se incluyó el plan de discapacidad de la empresa para que no le despidieran ni se viera obligado a trabajar.

Ian Clifford Ian Clifford denunció ser una víctima de discriminación por discapacidad

Además de ese acuerdo, el hombre recibió 10.000 euros en concepto de “compensación por sus quejas sobre el pago de vacaciones”. Así, el demandante confirmó que no volvería a querellarse por este motivo.

Tras 15 años de licencia, demandó a la empresa por no recibir un aumento de sueldo

Según la política de la empresa, los empleados de IBM pueden ganar el 75% de las ganancias acordadas, una vez accedan al plan de salud y hasta que se recuperen, se jubilen o mueran.

En el caso de Clifford, su salario pactado fue de casi 82.000 euros, por lo que a partir de 2013 cobraría alrededor de 61.500 euros, con el descuento del 25%. Sin embargo, en febrero de 2022 llevó a la compañía a un tribunal laboral por el supuesto caso de discriminación por discapacidad.

“El objetivo del plan era brindar por la seguridad a los empleados que no podían trabajar; eso no se lograba si los pagos se congelaban para siempre”, recogió el medio mencionado anteriormente. Ahora bien, las cosas no salieron tal y como esperaba Clifford.

En el reclamo, Clifford alegó que con la inflación actual de más del 10% hace que sus ingresos sean insuficientes y que el “valor de los pagos pronto se marchitaría”. Y añadió: “El objetivo del plan era dar seguridad a los empleados que no pudieran trabajar, algo que no se conseguiría congelando para siempre los salarios”.

Frente a este panorama, el tribunal laboral de Reading, en Berkshire, analizó el caso y terminó desestimando la demanda. De hecho, el juez transmitió a Clifford que había recibido un “beneficio muy sustancial” y un “trato favorable”.

Al mismo tiempo, argumentó que en ningún caso había sufrido “discriminación por discapacidad”.