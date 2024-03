Dengue en niveles récord: infectólogos adelantan cuándo llegará el pico

Dengue

El último informe que va desde la semana 35 del 2023 hasta la semana 8 del 2024 quedaron registrados 16.126 casos con sospecha de dengue en el conurbano bonaerense, de los cuales 7.883 fueron positivos, 864 descartados y aún 7.379 continúan evaluándose.

Los fallecimientos por dengue en territorio bonaerense pasaron de 4 a 11 en siete días, es decir, que casi se triplicaron al cabo de la semana 8 del año, que terminó el 24 de febrero.

Esta situación preocupa a los infectólogos ya que determinaron que el pico de la enfermedad se da entre los meses de marzo y mayo, según explicaron al analizar el comportamiento del virus. Por lo que los contagios continuarán y, en algunos casos los fallecimientos por esta afección.

“Hay un aumento explosivo de casos y, desde luego, es muy preocupante. No podemos saber si estamos en el pico o no. Se suele alcanzar en abril o mayo. No sabemos si esto puede seguir en aumento”, explicó el infectólogo Pablo Bonvehí, para Canal 26.

Dengue: casi el triple de muertes y el doble de contagios en la provincia de Buenos Aires

Las muertes por dengue en territorio bonaerense pasaron de 4 a 11 en una semana, es decir, que casi se triplicaron al cabo de la semana 8 del año, que terminó el 24 de febrero.

Tres de las muertes ocurrieron en Lomas de Zamora y dos en La Matanza, mientras que Berazategui, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Vicente López, Moreno y La Plata tuvieron un deceso cada uno.

De los 11 muertos, uno era menor de edad, siete tenían entre 18 y 48 años, y tres eran mayores de 60. Sólo cuatro tenían una comorbilidad registrada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/C5N/status/1765348145741869153&partner=&hide_thread=false "La vacuna contra el dengue es eficaz"



Después de que Manuel Adorni diga que la vacuna contra el dengue no tiene "evidencia sobre su efectividad", el Dr. Guillermo Capuya aseguró que en "la Unión Europea, Reino Unido, Brasil y Argentina" está "aprobada" pic.twitter.com/Q7ID0j2LJx — C5N (@C5N) March 6, 2024

Por otra parte, los casos confirmados pasaron de 2.997 a 7.643 también en el mismo periodo de tiempo, es decir, más del doble, lo que representa una suba de contagios del 155%. Además, hay otros 7.379 casos notificados que continúan en estudio.

Los tres partidos con mayor tasa de contagios de dengue son San Isidro, San Martín y Quilmes. En varios casos se repite el mismo patrón: pacientes con síntomas en el ámbito domiciliario y luego de una semana son internados por complicaciones. Allí se verificó que las muertes ocurren al día siguiente de su ingreso al centro de salud.

Nicolás Kreplak: "Nos encontramos en una epidemia de dengue"

El ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, aseguró ante la situación que "nos encontramos en una epidemia de dengue".

Hace algunos días, desde el Conicet alertaron que, con respecto al año pasado, los casos de esta enfermedad aumentaron 2500% en nuestro país. Además, el último reporte oficial informó que 26 distritos en la provincia de Buenos Aires están en alerta por la epidemia de dengue, cifra que se actualizó a 29 en las últimas horas.