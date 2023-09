Cuáles son las siete mejores clásicos de fútbol del mundo según la inteligencia artificial

A pesar de que algunos clásicos se iban a quedar afuera del ranking, hubo algunos que fueron una sorpresa por tratarse de partidos con mucha historia. Mirá cuáles son los mejores según la IA y qué clásico de la Argentina se quedó afuera.

Los 7 mejores clásicos de fútbol del mundo según la inteligencia artificial

El Clásico - Real Madrid vs. FC Barcelona (España): Es uno de los clásicos más conocidos y seguidos en el mundo. Enfrenta a dos de los clubes más exitosos de la historia del fútbol en LaLiga. La rivalidad es intensa y ha visto enfrentamientos memorables.

Superclásico - Boca Juniors vs. River Plate (Argentina): Este es uno de los derbis más apasionantes y emocionantes del fútbol. Son dos de los clubes más grandes de Argentina, y sus enfrentamientos son eventos de alto voltaje conocidos por su intensidad y pasión.

boca river Boca Vs. River

Derby della Madonnina - AC Milan vs. Inter de Milán (Italia): Ambos cuentan con una rica historia y éxitos en el fútbol italiano y europeo, y se enfrentan en este clásico de Milán. Es uno de los derbis más emocionantes y seguidos en la Serie A.

El Superclásico - Flamengo vs. Fluminense (Brasil): Son dos de los clubes más grandes y exitosos de Brasil. Sus enfrentamientos, conocidos como el Superclásico, tienen una gran tradición y pasión en el fútbol brasileño.

El Clásico - Club América vs. Chivas de Guadalajara (México): Este clásico mexicano enfrenta a dos de los equipos más populares y exitosos de la Liga MX. Los partidos entre ellos son altamente competitivos y seguidos en México.

Old Firm - Celtic FC vs. Rangers FC (Escocia): Protagonizan el derbi de Glasgow en Escocia, conocido como el Old Firm. Es una de las rivalidades más antiguas y acaloradas del fútbol, con implicaciones históricas y culturales.

Der Klassiker - Bayern de Múnich vs. Borussia Dortmund (Alemania): Este clásico alemán enfrenta a dos de los equipos más exitosos de la Bundesliga. Los partidos suelen ser intensos y llenos de emoción.

Qué otros clásicos quedaron afuera del ranking que armó la inteligencia artificial

Clásicos con mucha historia en Argentina, Sudamérica y Europa, se quedaron afuera de los "mejores del mundo". Ellos son: