Cuáles son las dos visas que podés conseguir para emigrar a un famoso país nórdico de Europa

Qué país nórdico europeo es ideal para emigrar y qué beneficios tiene

El país nórdico que es ideal para emigrar porque brinda una gran cantidad de ventajas para las personas es Suecia. Allí las personas que deciden radicarse, reciben un buen sistema de salud, calidad de vida y oportunidades laborales.

Si bien Suecia puede ofrecer diversos beneficios, la facilidad para emigrar depende del tipo de visa y la situación individual de cada persona. En este sentido, existen dos tipos de visas: Working Holiday que tiene como objetivo principal conocer el país y ahorrar dinero.

Mientras que, aquellos que pretenden una estadía mucho más larga, la visa de trabajo ofrece la posibilidad de residir y trabajar en dicho país. En principio se otorga por 2 años con la posibilidad de extenderse y aplicar a la residencia permanente y la ciudadanía sueca.

En Suecia no hay un sueldo mínimo establecido por ley y los ingresos varían de acuerdo al sector, la experiencia y las horas trabajadas. De esta manera, para trabajos no calificados como meseros, barman, gastronómicos o personal de limpieza, el sueldo promedio se sitúa entre SEK 16000 y SEK 18000 brutos por mes, lo que se traduce entre u$s 1580 y u$s 1780.

Cuáles son las dos visas para emigrar a Suecia

Los documentos necesarios para emigrar a Suecia dependen del tipo de visa al que se aplique. Ellas son:

Visa Working Holiday

Por lo pronto no se encuentra disponible, sin embargo, generalmente se requiere tener un pasaporte vigente del país con el que Suecia tenga algún tipo de convenio. Además, es importante saber que los requisitos específicos pueden variar de acuerdo a la nacionalidad.

Visa de Trabajo

Para solicitar este tipo de visa, se deben cumplir varios requisitos y presentar documentación específica: