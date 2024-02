Cuáles son las canciones más felices de la historia según la inteligencia artificial

Qué canciones son las más felices de la historia según la inteligencia artificial

Don’t Stop Believin’ - Journey

Esta canción de la década del 80 es considerada un himno de esperanza y perseverancia. Se destaca por su piano introductorio y su coro, invitando a los oyentes a mantener la fe, incluso en los momentos más adversos.

Embed - Journey - Don't Stop Believin' (Official Audio)

Happy - Pharrell Williams

Pharreal Williams captó la atención de la gente con esta canción contagiosa. Su ritmo alegre y letras optimistas nos traen el recuerdo de lo importante que es ser felíz con las pequeñas cosas de la vida.

Embed - Pharrell Williams - Happy (Video)

Walking on Sunshine - Katrina and the Waves

Es una canción super alegre que hace que desde su comienzo hasta su estribillo pegadizo, sea un recordatorio de los días soleados y sin preocupaciones. Esta canción de la década del 80 invita a bailar por su ritmo contagioso.

Embed - Katrina & The Waves - Walking On Sunshine (Official Music Video)

Here Comes the Sun - The Beatles

Escrita por George Harrison, esta canción se destaca por una melodía suave y siempre es un recordatorio de que después de la oscuridad, vienen tiempos de felicidad.

Embed - The Beatles - Here Comes The Sun (2019 Mix)

I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) - Whitney Houston

Es una canción que transmite energía positiva y emoción. La canción invita a los oyentes a dejar las preocupaciones y disfrutar del momento. Es una celebración del amor, la vida y la alegría de estar vivos.