Cuál es la tradición que cumple la realeza británica y que ahora el príncipe Harry no quiere para sus hijos

Con el objetivo de recordar a los ancestros, las tradiciones se siguen respetando. No obstante, algunas de ellas se ven atravesadas por las nuevas ideal y valores y es por eso que Harry desea no continuar con las reglas de la Familia Real Británica . Conocé de que se trata.

De qué se trata la tradición inglesa que el príncipe Harry no quiere para sus hijos

Según explica, esto se debe a una mala experiencia que vivió años atrás cuando apenas tenía 15 años. En su libro "Spare" narra como, en plena adolescencia, tuvo que cazar y matar a su primer ciervo y someterse a una "sangría". Esto último consiste en pintarse la cara con un poco de sangre del animal muerto porque significa, de acuerdo a la tradición, un símbolo de iniciación.

ARCHIE.jpg

Por otro lado, el príncipe Harry explica que el olor del ciervo era muy desagradable y que no deseaba mancharse con su sangre. A pesar de ello, fue obligado por su guía Sandy a realizar esta acción como un ritual ya que significaba que era "bueno con la naturaleza". Además debía dejar que la sangre se seque en su rostro para que dejara una huella.

El esposo de Meghan Markle no está dispuesto a que su hijo Archie, de apenas 5 años, siga con esta tradición. Aún se desconocen los motivos, pero los allegados aseguran que puede deberse a que los tiempos cambiaron y la caza deportiva no está bien vista como antes. Considera que asesinar a un animal no puede considerarse un trofeo y que no es símbolo de grandeza.

Vale mencionar que en un medio Harry había manifestado: "Cuando hablo con mi hijo Archie sobre lo que quiere ser cuando sea grande, algunos días es astronauta, otros días es piloto, un piloto de helicóptero... Le recuerdo es que no importa lo que quiera ser cuando seas grande sino que lo más importante es su carácter, y que nada nos enorgullecería más a su madre y a mí que verlo tener el carácter de lo que vimos hoy".