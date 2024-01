Cuál es la multa que podés recibir por negarte al control de alcoholemia: casi llega al millón de pesos.

Con el inicio del 2024 y, al mismo tiempo, el cambio de gobierno, el programa de congelamiento en los precios de las multas no se extendió y de esta manera las sanciones a los conductores tuvo un ajuste del 165% de los montos vigentes. Los precios no se modificaron desde agosto hasta el 31 de diciembre del 2023, sin embargo, con el aumento, una vez más, de los combustibles, las multas comenzaron a ser más caras como por ejemplo, negarse a un control de alcoholemia en un operativo de transito o incluso dar positivo en el test.