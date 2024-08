Cuál es la explicación que tiene la NASA sobre Mercurio Retrógrado

Sin embargo, la agencia espacial estadounidense ofrece una perspectiva diferente y científica sobre este fenómeno. Para la comunidad científica, Mercurio Retrógrado es simplemente un evento astronómico que ocurre aproximadamente cada cuatro meses. Desde la perspectiva de la Tierra, el planeta Mercurio parece moverse hacia atrás en su órbita alrededor del Sol. Este aparente movimiento retrógrado no tiene ninguna influencia tangible sobre la Tierra, a diferencia de lo que sugieren los astrólogos.

Qué dice la NASA sobre Mercurio Retrógrado

La NASA explica que Mercurio Retrógrado es un fenómeno que se produce cuando el planeta Mercurio parece retroceder en su órbita desde la perspectiva de la Tierra. Este movimiento es una ilusión óptica resultante de las diferentes velocidades a las que la Tierra y Mercurio dan vuelta sobre el Sol. Debido a que la órbita de Mercurio es más rápida y más cercana a la estrella en comparación con la Tierra, hay momentos en los que la Tierra "alcanza" y "pasa" a Mercurio, creando la impresión de que este último planeta se está moviendo hacia atrás en el cielo.

Este fenómeno se produce aproximadamente cada cuatro meses y dura unas tres semanas. Durante este tiempo, Mercurio no cambia realmente de dirección, sino que continúa su órbita normal alrededor del Sol. La agencia espacial estadounidense aclara que este aparente movimiento retrógrado no tiene ningún efecto físico en la Tierra o en las personas. A diferencia de las creencias astrológicas, no hay evidencia científica que sugiera que este evento influya en la comunicación, los documentos o cualquier otro aspecto de la vida. Este fenómeno es común y se observa con todos los planetas del sistema solar en algún momento.