Cuál es la diferencia entre célula animal y vegetal

De las que habitan en la Tierra, la célula es la unidad más pequeña que puede sobrevivir por sí sola , con la capacidad de comunicarse por medio de señales y de responder a los estímulos externos. Sin embargo, hay diferentes tipos de células, como la vegetal y la animal , que no deben confundirse.

Los seres vivos pueden ser unicelulares, como las bacterias, o pluricelulares, como todos los animales y vegetales. A su vez, las células están compuestas de tres partes: la membrana celular, el núcleo y el citoplasma.

Diferencia entre célula animal y vegetal

Ahora bien, las células no son todas iguales, pueden ser células animales o vegetales. Y si bien tienen algunas semejanzas, se diferencian en siete aspectos: la membrana plasmática, el cloroplasto, la nutrición, la energía, el tamaño de las vacuolas, el centrosoma y la forma.

En primer lugar, las vegetales cuentan con una pared celular por fuera de los límites de la membrana plasmática; mientras que las animales, no. Lo mismo sucede con el cloroplasto: las células vegetales disponen de estos orgánulos celulares para realizar la fotosíntesis; al tiempo que las animales, al no llevar a cabo este proceso, no disponen de cloroplastos.

En cuanto a la nutrición y la energía, gracias a la fotosíntesis, las células vegetales tienen la capacidad de producir su propio alimento y de transformar en energía química la energía solar. Las animales, por su parte, no disponen de estas características, y obtienen la energía de las mitocondrias.

El citoplasma de las células vegetales está ocupado por importantes vacuolas, que ocupan casi la totalidad de su espacio; mientras que las vacuolas de las animales son de un tamaño pequeño. Además, estas últimas células poseen un orgánulo denominado centrosoma, que separa los cromosomas.

Cuáles son las semejanzas entre célula animal y vegetal

Las principales semejanzas tienen que ver con su nivel de importancia, su tipología, la composición de ambas y su tamaño. Por caso, tanto las células animales como las vegetales son unidades morfológicas y funcionales básicas. Además, ambas son células eucariotas.

Por último, las dos están rodeadas por una membrana plasmática semipermeable que sirve para delimitar el citoplasma, y tanto las vegetales como las animales tienen un tamaño entre 10 y 100 µm.