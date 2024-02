Crisis en los comedores tras el ajuste de Milei: advierten que cuentan con alimentos para una semana

En diálogo con el periodista Justo Lamas en De Una , por C5N , María, encargada de un comedor ubicado en el municipio de Esteban Echeverría , expuso que el Gobierno no asiste al lugar: "Necesitamos el apoyo nacional también. Tenemos alimentos para una semana. No me llamó nadie y espero el llamado porque lo estamos necesitando. Pedimos ayuda para que los chicos tengan la comida diaria".

En tal sentido, marcó la delicada situación de las familias de los chicos que acuden al comedor y su cantidad. "Entre 80 y 85 chicos vienen por día, además de familias que se suman. La alacena está vacía. Damos la comida como siempre y de pie como siempre por lo que está pasando. La estamos pasando mal todos y más los chicos, los padres no tienen trabajo. Tengo fobia de cerrar el comedor y que ellos no tengan para comer", reconoció.

También indicó que a pesar de la inasistencia del Gobierno, recibe ayuda del intendente de Esteban Echeverría, aunque sostuvo que es insuficiente: "Hace cuatro años que estamos con el comedor y nunca recibí del comedor nada, solamente municipal, que es el doctor Fernando Gray que está siempre presente para los chicos del comedor, pero no alcanza".

Por último, advirtió sobre su complicado presente económico: "Ni yo ni mi marido tenemos trabajo. Tengo cuatro hijos. En diciembre me cortaron la Asignación, hice el reclamo y cobré en enero pero en febrero me volvieron a cortar. Dicen que fue porque tengo Mercado Pago pero no tiene sentido, no recibo nada. Desde que está este gobierno, es peor. Necesito la asignación de los chicos míos porque es el único ingreso que tengo para mi familia".