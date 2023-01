Crimen de Fernando Báez Sosa: podrían llamar a declarar a dos de los rugbiers

Tres rugbiers que no están siendo juzgados serán llamados a declarar como testigos

Por el juicio del crimen de Fernando Báez Sosa que se está llevando a cabo en Dolores, se espera que la semana que viene finalicen las audiencias de testigos y en los últimos días, será el turno de tres personas que, si bien no están siendo juzgados, fueron identificados como parte del grupo que golpeó y asesinó al estudiante de abogacía.

Tras la primera semana del debate, los abogados de la familia de la víctima hicieron un balance, al que estimaron como “positivo”. Fabián Améndola, no solo hizo su evaluación de las primeras audiencias, sino que también habló de las próximas citaciones de los dos rugbiers que fueron sobreseídos y de hasta el denominado “rugbier 11” .

“Se escuchó en un montón de testimonios. Varios de los testigos declararon que (los agresores) fueron a atacarlo a Fernando”, sostuvo y aclaró que no se trata de un homicidio en riña, porque “no fue una pelea de un grupo contra otro”, sino que “fueron a atacar a Fernando”. Sin embargo, surgieron dudas acerca del nivel de participación de cada acusado, y si son todos culpables del mismo delito.

Qué rugbiers serán llamados a declarar como testigos en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

Améndola confirmó que el denominado rugbier número 11 está “bien identificado” y dio a entender que es posible que sea citado a declarar. Se trataría de uno más del grupo de violentos a quien el estudio de Burlando intentó incorporar a la causa desde febrero del 2020. “Nosotros tenemos conocimiento de su presencia por las imágenes, se lo ve en las imágenes. Está identificado”, aseguró.

En cuanto a Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, los dos rugbiers del grupo que estuvieron detenidos en las primeras horas, pero que posteriormente quedaron sobreseídos en el juicio, el letrado señaló: “Nosotros los convocamos como testigos porque ahora, a diferencia de sus compañeros, no se van a poder amparar en el derecho de no declarar, y no pueden mentir”.

Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi

Quiénes declararán en la tercera y última semana de audiencias de testigos

Se espera que en la última rueda de testigos se llame a declarar los padres de los imputados, de quienes se espera que expliquen cómo se enteran de la detención de sus hijos.

Además, en la última jornada de citaciones deberían presentarse Milanesi y Guarino y su novia, con quien habló después del ataque a Fernando. La fiscalía será quién define si se acepta o no la presencia de ellos en el juicio en marco de testigos.