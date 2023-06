Crimen del empresario en Padua: el dueño del auto se declaró inocente, pero seguirá detenido

Javier Baños, el abogado del detenido, aseguró a Télam que su cliente "no tiene nada que ver con el caso" y que ya no es dueño del vehículo secuestrado porque lo vendió, pero aún "no se hizo la transferencia" de dominio. La persona que lo compró sería un "conocido".

Baños añadió que Rodríguez Sierra es comerciante, dueño de "tres quioscos y una pizzería", y que se encontraba en su casa de Ituzaingó al momento del crimen. En esa vivienda, donde fue detenido, la Policía encontró 87 municiones calibre .40; 151 municiones calibre 9 milímetros, y 3 municiones .380.

Dentro del auto se encontró una manopla, una barreta, un cortador neumático tipo cizalla (corta candado), herramientas y un precinto que sostenía uno de los espejos, que será cotejado con los que se hallaron en la escena del crimen y sus alrededores.

También se secuestró una factura de compra con fecha del 8 de junio, el día anterior al asesinato del empresario, que figura a nombre del mecánico que supuestamente le habría comprado el auto a Rodríguez Sierra. Todos los elementos secuestrados serán peritados por la Policía Científica.

Quién es "el Uruguayo" Martínez Sierra, el detenido por el crimen del empresario en Padua

Uno de los detenidos por el crimen del empresario en San Antonio de Padua fue identificado como Walter Rodríguez Sierra, de 53 años y ciudadano uruguayo, quien fue jefe de campaña de Juntos por el Cambio en Morón. Se trataría del dueño del auto hallado el viernes a la noche que la banda utilizó para cometer el hecho.

Rodríguez Sierra estuvo al frente de las campañas del exintendente de Morón y exmarido de María Eugenia Vidal, Ramiro Tagliaferro, en las legislativas de 2017, en las elecciones de 2019 y también en las de 2021, de acuerdo a una publicación de El Argentino Diario.

El arresto se concretó en el marco de cinco allanamientos realizados en distintos puntos de Castelar Sur, Ciudadela e Ituzaingó, donde también fue aprehendido su hijo, Gerardo Alberto Rodríguez, de 18 años, quien es asesor del bloque macrista en el Honorable Concejo Deliberante de Morón, y otro joven de la misma edad, Adriano Franchesco Richetti, quienes luego fueron liberados.

El crimen de Esteban Gabriel Izzo, de 60 años, dueño de un aserradero de la zona oeste del conurbano fue el viernes a las 4.20 de la mañana en su casa de la calle Italia 1077, a pocas cuadras del centro de la estación de San Antonio de Padua.

En el lugar también fue gravemente herida su esposa, Silvana Andrea Petinari, de 56, hija del propietario de la firma "Petinari”, dedicada a la fabricación de acoplados, volcaduras y semirremolques. La mujer se encontraba estable pero con pronóstico reservado, agregaron los voceros consultados.