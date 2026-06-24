24 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Cortes de luz en la zona sur del AMBA: Edesur informó cuándo se restablecerá el servicio

La empresa de energía brindó detalles de una falla en la red que afectó a más de 30 mil usuarios en la zona de Avellaneda. "Nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando", .afirmaron

Por
Edesur informó que el servicio se irá restableciendo por etapas. 

Edesur informó que el servicio se irá restableciendo por etapas. 

Edesur

Edesur brindó detalles este martes sobre el corte de luz que afectó, desde la madrugada, a más de 30 mil personas en la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), especialmente en el partido bonaerense de Avellaneda. "Nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando", afirmaron en un comunicado publicado en redes oficiales.

Guadalupe Ramos, de 19 años, fue vista por última vez el domingo.
Te puede interesar:

Encontraron muerta a la niñera de 19 años que estaba desaparecida en Salta

La interrupción del suministro generó miles de reclamos de usuarios, quienes cuentan con mecanismos para solicitar resarcimientos cuando se cumplen determinadas condiciones sin contar con el servicio. Los hogares que sufran cortes prolongados de energía, de 15 horas o más de duración, o que registren más de cuatro interrupciones en un mismo mes, pueden iniciar un reclamo para obtener una compensación económica.

En este marco, Edesur informó que "esta mañana se produjo una falla en nuestra red que afecta el servicio en la zona de Avellaneda Nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando en la zona. El servicio se está restableciendo en etapas. Te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas".

Cortes de luz: el paso a paso para reclamar un reintegro

El primer paso consiste en efectuar el reclamo ante la empresa distribuidora correspondiente, ya sea Edesur o Edenor, y conservar el número de gestión otorgado por la compañía.

Una vez realizado ese trámite, el usuario debe ingresar al sitio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y completar el formulario correspondiente. Para ello será necesario contar con una factura del servicio y con los números de reclamo realizados previamente ante la distribuidora.

El organismo analizará cada caso y notificará el procedimiento que corresponda. En caso de que el reclamo sea favorable, la empresa deberá acreditar la compensación directamente en la factura del usuario. Si el monto reconocido supera el importe a pagar, el saldo restante quedará a cuenta para las próximas liquidaciones.

Qué documentación se necesita

Para presentar el reclamo ante el ENRE se requiere reunir la siguiente documentación:

  • Número o números de reclamo efectuados ante la distribuidora.
  • Nota firmada detallando las fechas y horarios de los cortes sufridos.
  • Factura del servicio eléctrico.
  • Copia del título de propiedad o del contrato de alquiler cuando el suministro no esté a nombre de quien realiza la gestión.

Cómo reportar un corte de luz

Si el objetivo es informar una interrupción del servicio y obtener un número de reclamo, los usuarios de Edesur pueden comunicarse por WhatsApp al 11-6187-6995, llamar al 0810-222-0200 o al 0800-333-3787 para emergencias. También tienen disponible la aplicación oficial y la Oficina Virtual.

Por su parte, los clientes de Edenor pueden realizar consultas y reclamos a través del WhatsApp 11-3900-0000, del 0800-666-1000 o mediante los canales oficiales de la empresa en redes sociales.

Noticias relacionadas

¿Cuáles son los museos más recomendados para visitar en Ushuaia?

Cuáles son los museos más recomendados para visitar en Ushuaia

Laudelina Peña, tía de Loan, una de las declaraciones más esperadas en el juicio.

Juicio por la desaparición de Loan: declara su tía Laudelina, una de las principales acusadas

Cortes de luz en la zona sur del AMBA: cómo reclamar una compensación económica tras el apagón

Cortes de luz en la zona sur del AMBA: cómo reclamar una compensación económica tras el apagón

Más de 32 mil usuarios sin luz en la zona sur del AMBA

Masivo apagón en el sur del AMBA: más de 32 mil usuarios de Edesur amanecieron sin luz

La mínima en CABA es de 4 grados. 

¿El día más frío del año? Rige una alerta amarilla por temperaturas extremas y mínimas de -10 grados

El último fin de semana largo de junio de 2026 se vivirá en Capitán Sarmiento, donde el lunes 29 fue establecido como feriado local por un nuevo aniversario fundacional del distrito.

Feriado confirmado: este será el último fin de semana largo de junio 2026

Rating Cero

Bello enfrentaba graves dificultades de movilidad.

Profundo dolor: murió un querido cantante tras una larga lucha contra una enfermedad

El tremendo cambio físico que logró Meghan Trainor.

La cantante con un nuevo físico: así fue la impresionante transformación de Meghan Trainor

¿Todo mal entre Marley y Nico Occhiato?

Se filtró la lapidaria crítica que Marley le hizo a Nico Occhiato tras la polémica con Flor Peña

Más nombres convocados.

Se filtró el nombre de la famosa que estaría en MasterChef Celebrity y causará furor

Marley entrevistó a Messi.

Marley entrevistó a Lionel Messi luego del escándalo con Flor Peña y Luzu TV

Flor Vigna sobre su OnlyFans: Es solo una faceta más. 

Flor Vigna reveló por qué abrió una cuenta de OnlyFans: "Mi familia necesitaba ayuda"

últimas noticias

Uno de los atractivos de La Chocolaterie será la posibilidad de descubrir productos poco habituales.

Llega La Chocolaterie 2026: habrá una pelota de chocolate gigante, productos inspirados en el Mundial y más de 120 expositores

Hace 15 minutos
Boca se contactó con el entorno de Gerónimo Rulli y pretende sumarlo al plantel

Bomba en Boca: Riquelme busca un arquero y le apunta a un campeón del mundo

Hace 16 minutos
Se trata de Carly Douglas, tenía 36 años y tres hijos. 

Conmoción por la muerte de una influencer en el pico de su carrera

Hace 35 minutos
Bello enfrentaba graves dificultades de movilidad.

Profundo dolor: murió un querido cantante tras una larga lucha contra una enfermedad

Hace 36 minutos
El tremendo cambio físico que logró Meghan Trainor.

La cantante con un nuevo físico: así fue la impresionante transformación de Meghan Trainor

Hace 45 minutos