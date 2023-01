Córdoba: encontraron al nene de 8 años que había desaparecido hace una semana

Personal de Policía y Gendarmería encontró a G, el nene de 8 años que había desaparecido hace una semana en la localidad cordobesa de Monte Maíz . Estaba junto a sus padres, que no tenían la guarda legal y fueron detenidos en la provincia de Corrientes. Sospechan que intentaban cruzar hacia Brasil.

"Mi nieto se encuentra bien. No lo he podido ver todavía, porque estoy esperando instrucciones. Estamos a 1000 kilómetros de distancia del lugar donde lo encontraron. Me aseguraron que estaba bien, cuidado, que iba a estar contenido. Esa es la tranquilidad que tengo", aseguró Ricardo, el abuelo de G, a C5N.