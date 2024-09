Continúa el caos en los aeropuertos: a qué hora termina el paro de aeronáuticos

Los pasajeros, en tanto, no dudaron en expresar su bronca y su desconcierto ante la situación: "Es indignación más que nada". "Estoy preocupada porque me cambiaron la fecha de vuelo y ya quiero llegar, no sé quién se va a hacer cargo de mi estadía", contó otra pasajera.

paro pilotos aerolíneas NA

Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas, aseguró que "Estamos previendo que el paro nos cuesta entre 2.5 y 3 millones de dólares. No es solo el costo, sino la marca Aerolíneas se ve dañada. Estamos notando que las reservas empiezan a caer, porque los pasajeros empieza a dejar de confiar y comprar nuestro producto. Hemos notado una caída de las reservas en el tráfico doméstico del 20% y del internacional del 10%”.

El Gobierno, en tanto, anunció que el sindicalista Pablo Biró será excluido del directorio de Aerolíneas Argentinas. El secretario de Transporte, Franco Mogetta, adelantó que la semana que viene avanzarán contra el líder del reclamo de aeronáuticos. “Más casta que los pilotos no hay, incluso reconocido por ellos mismos, al defender privilegios como los viajes en primera, la cantidad de remises que tienen a disposición y los costos que eso le genera a la compañía”, señaló.

El Gobierno reglamentó la esencialidad del servicio aeronáutico comercial

El presidente Javier Milei firmó este jueves la reglamentación que convierte a la aeronáutica civil aerocomercial en servicio esencial en todo el territorio nacional. El decreto buscará "garantizar servicios mínimos a la población ante conflictos laborales", habían informado desde el Ministerio de Capital Humano. Los gremios adelantaron que es una decisión "ilegal y arbitraria".

A horas del paro anunciado por el personal aeronáutico, el ministro de Descentralización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció la reglamentación del artículo 182 del DNU 70/23 a través de su cuenta de X (exTwitter). La implementación de esta medida había sido anunciada tras el paro que llevaron adelante días atrás los gremios provocando un enorme perjuicio a Aerolíneas Argentinas y sus usuarios.

El decreto establecerá medidas para garantizar un nivel mínimo de servicios ante conflictos laborales que puedan interrumpir total o parcialmente las actividades, "dada la importancia estratégica de este sector para la conectividad, el comercio y el transporte de pasajeros", había informado el Secretario de Trabajo, Julio Cordero.

La decisión se estableció luego de constatarse que, tras el paro realizado por los gremios del sector aerocomercial APLA y APA, "no se garantizaron servicios mínimos que deberían preverse en el marco de la esencialidad prevista en el Artículo 2 de la Ley 17.285", había informado el Gobierno.

A partir de esta medida, las partes involucradas deberán acordar los servicios mínimos a mantener y, si no hay acuerdo, será la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la que intervendrá para determinar las condiciones necesarias. "El incumplimiento de los acuerdos sobre servicios mínimos dará lugar a sanciones conforme a la legislación vigente", agregaron.