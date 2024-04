Condenaron al exfutbolista Junior Benítez a 5 años de prisión

Además de coacción agravada, amenazas y tenencia sin permiso de un arma Bersa 9 milímetros, el Juez lo encontró culpable por los los delitos de daño, daño informático y desobediencia, por haber eliminado toda la información de la notebook familiar de los Ayala.

Junior BENÍTEZ Benítez fue condenado a 5 años de prisión.

Luego de conocido el fallo el padre de la víctima, Juan Carlos Ayala, detalló como vivió todo este tiempo luego de que se hija se quitara la vida y apuntó contra el propio Benítez por los actos de violencia quien "yo no lo llamé a mi domicilio a que venga, entre a mi domicilio, me pegue una piña y me rompa el ojo"

"La familia nunca vino ni siquiera a pedir disculpas, ni el pésame nos vinieron a dar por lo de mi hija. Asique lo que diga la familia queda en ellos, yo confió en la justicia”, agregó.

Por su parte, el abogado Rodrigo Tripolone detalló en C5N que “Benítez está detenido y va a ser alojado en una celda común, una cárcel común como el resto de los ciudadanos y entendamos una cosa: fue favorecido porque la principal víctima que es Anabelia Ayala no está presente”

“Eso lo favoreció al momento de la sentencia porque no pudimos acreditar algunos de los delitos que fueron cometidos y denunciados por el papá”, agregó el abogado para luego confirmar que apelarán la sentencia.

“Vamos a apelar la sentencia porque tenemos la convicción de que resultó muy baja en relación a los delitos que fueron probados. Nosotros pedimos los 8 años y medio de cumplimiento de efectivo”, concluyó.