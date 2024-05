Cómo se verían Los Simpson en la vida real pero en el año 1950, según la inteligencia artificial

Los personajes de una de las series más exitosas fueron blanco de los usuarios y los resultados fueron compartidos en X (ex Twitter). Mirá a Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, pero también los resultados de Moe y Milhouse, entre otros.

Así se verían Los Simpson en la vida real pero en el año 1950 según la inteligencia artificial

Homero Simpson

El padre de familia, Homero, aparece con su tradicional cabeza calva, una remera chomba en tono blanco -al igual que en la serie- y la curiosidad es que no tiene barba.

los simpsons

Marge Simpson

En el caso de Marge, el cabello azul es un clásico aunque, no es tan alto como si lo tiene en la serie y se trata un look típico de la década. Ojos saltones, lleva vestido de color verde y no tiene el tradicional collar.

los simpsons

Bart Simpson

Bart luce el mismo corte de pelo que en la serie animada, es decir, peinado hacia arriba y rapado a los laterales de la cabeza. Sonrisa pícara y no tiene su skate.

Captura de pantalla 2024-05-02 a la(s) 11.44.24.png

Lisa Simpson

Lisa, la segunda hija de Homero y Marge, tiene un peinado -al igual que su madre- típico de la década. Ojos claros y luce un vestido en tono naranja, al igual que en la serie.

Captura de pantalla 2024-05-02 a la(s) 11.44.44.png

Maggie Simpson

La bebé de la familia tiene los ojos azules, el cabello corto y lleva su chupete como lo hace en la serie animada.

Captura de pantalla 2024-05-02 a la(s) 11.45.01.png

Moe Szyslak

Moe, el dueño de la taberna, se encuentra en su lugar de trabajo y los rasgos faciales son bastante parecidos al personaje de la serie. Luce una remera y el típico delantal que utiliza para servir la cerveza.

Captura de pantalla 2024-05-02 a la(s) 11.45.37.png

Montgomery Burns

El dueño de la planta de energía nuclear de Springfield tiene los ojos saltones, ojeras, orejas grandes, nariz pronunciada y poco pelo.

Captura de pantalla 2024-05-02 a la(s) 11.45.18.png

Milhouse Van Houten

El mejor amigo de Bart Simpsons es bastante similar al de la serie. Lleva sus gafas, aunque, el pelo y las cejas no son azules.

Captura de pantalla 2024-05-02 a la(s) 11.46.11.png

El video completo lo podés ver a continuación: