Cómo se vería Hércules en la vida real según la inteligencia artificial.

Así se vería Hércules en la vida real según la inteligencia artificial

Hércules, el héroe que lucha contra el malvado Hades, conserva sus rasgos característicos como el pelo, los ojos, sus grandes músculos y la mirada desafiante.

Algunos detalles que no pasaron desapercibidos son: no tiene vincha en la cabeza como si lo tiene el Hércules animado y además, no tiene capa. Otro detalle que no se logra observar es si el héroe en su versión real tiene las muñequeras tradicionales o no.

Cuál es la IA para generar imágenes

MidJourney es un programa de Inteligencia Artificial (IA) conocido por su habilidad para generar imágenes a partir de texto. La técnica recibe el nombre de "text to image".

Además, genera representaciones detalladas, precisas y definidas, con una resolución de hasta 1.792 x 1.024 píxeles. Pero, ¿cómo es su funcionamiento? Es sencillo: se necesita un texto que describa y que actúe como instrucción para el sistema de IA.

Cuánto cuesta generar imágenes con IA en MidJourney

Midjourney decidió cancelar su versión gratuita con el objetivo de mantener un servicio de calidad. De esta manera, ofrece tres planes con diferentes valores: