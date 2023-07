Cómo se escribe correctamente: por favor o porfavor

El truco para no pagar el exceso de equipaje: el consejo de un argentino que se hizo viral

Así como muchos tienen ciertas dudas al momento de diferenciar el uso de la c, s y z, también hay quienes no pueden distinguir de buena manera los espacios. Es por eso que no esta nota se despejarán una de las inquietudes más frecuentes: ¿es por favor o porfavor?

Embed

Por favor o porfavor: cómo se escribe

La Real Academia Española (RAE) explicó que, si bien es similar la forma de pronunciar estas dos opciones, lo correcto es escribirlo en dos palabras, es decir, por favor. La otra forma es incorrecta y su uso no debería aplicarse bajo ningún contexto porque, en ese caso, se trataría de un error ortográfico.

Además, según explica la RAE, esta palabra se utiliza para formular una petición o también para expresar protesta.

Embed

Algunas de las oraciones en donde se encuentra esta palabra son:

Por favor, ¿me podés alcanzar la sal?

¡Pero por favor qué mala suerte!

Te pido por favor que me acompañes al médico, es urgente.

¡Por favor que manera de jugar a la pelota!

Hola, te pido un vaso de gaseosa, por favor, ¡gracias!

Asimismo, en lo que respecta al acortamiento de la palabra, el uso correcto es porfa. Esto es porque, según la Real Academia Española (RAE) "los acortamientos de expresiones pluriverbales propias del habla coloquial se escriben en una sola palabra: porfa y su variante porfi (de por favor); finde (de fin de semana), entre otros.