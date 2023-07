Cómo saber si la oblea de la VTV de un auto usado es falsa.

Suele suceder que a muchos, al momento de comprar un auto usado, les genera cierta duda la documentación. Es por eso que para que el potencial comprador se quede tranquilo solicita un informe de dominio, entre otros documentos, para que ningún papel del auto esté adulterado. Entre esas dudas aparecen la oblea de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y ahora podés comprobar si la misma es falsa o no.

La compra de obleas de VTV ilegales, sobre todo en dueños de autos que no cumplen con los requisitos que se exige en la planta de verificación, existe. Una de las alternativas para comprobar que no sea falsa es pedirle al vendedor el certificado que dan veracidad a la oblea (el mismo que se exige para circular). De todas maneras, hay otras alternativas para comprobar si es fraudulento o no.