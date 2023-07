Cómo pago una factura vencida de EDENOR.

En el caso de que no se haya podido llegar a una solución, las empresas deben notificar por escrito que no se ha llevado a cabo el pago y que, luego de determinado plazo, se procederá a tomar otras medidas. Es importante que estas notificaciones por escrito sean certificadas y con acuse de recibo. Si de esta forma no se consigue que el cliente salde su deuda, se procederá a comunicar por medio de un burofax.

Luego será el turno de tomar medidas más serias como un reclamo judicial. Antes de poner en marcha un procedimiento monitorio, existe la posibilidad de ponerse en contacto con una empresa de recobro que se haga cargo de la deuda. Estas empresas se encargan de reclamar facturas impagas y tienen como fin reclamar a los deudores que efectúen el pago de una deuda que han contraído con un acreedor. Son totalmente legales y se basan en el derecho que una empresa tiene de reclamar sus deudas.

Qué formas tengo para pagar una factura vencida de EDENOR

Débito automático

Podés adherir tu factura al débito automático de la siguiente manera:

Ingresá a https://www.edenordigital.com/ingreso

Tu cuenta bancaria mediante el sistema de pago directo.

Tu tarjeta de crédito: Visa, Mastercard, American Express y Cabal.

Medios electrónicos

Podés pagar tus facturas en término, vencidas o anteriores, planes de pago y pagos parciales de la siguiente manera:

Ingresá a https://www.edenordigital.com/ingreso y aboná el saldo de tu cuenta con tarjeta de débito o crédito Visa, Mastercard o American Express.

Código QR

Podés pagar con billeteras virtuales escaneando el código QR que encontrarás en tu factura. Las billeteras virtuales habilitadas son: MODO, Cuenta DNI y Mercado Pago.

Provincia Net Pagos

Realizá tu pago desde Provincia Net Pagos

Interbanking

Realizá tus pagos con Interbanking a través de https://www.edenordigital.com/ingreso.

a través de https://www.edenordigital.com/ingreso. Tenés que estar asociado al servicio “pagos B to B” previamente. Conocé como tramitarlo en Interbanking.

Para recibir asesoramiento o realizar consultas, podés comunicarte con el Centro de Atención Integral al Cliente de Interbanking al (5411) 5554-2999 o (5411) 3987-2999 de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 hs o bien mediante el formulario de contacto.

Importante: los pagos realizados después de las 18 horas se consideran abonados al siguiente día hábil.

Mercado Pago

Abrí la app de Mercado Pago y seleccioná Pagar servicios.

Escaneá el código de barras de tu factura (o elegí Buscar empresa, seleccioná Edenor e ingresá el número de tu cuenta de diez dígitos).

Pagá con dinero en cuenta o tarjeta de débito.

Red Link

Realizá tu pago desde www.pagar.com.ar o a través del homebanking de tu banco.

PagoMisCuentas

Realizá tu pago desde PagoMisCuentas o a través del homebanking de tu banco.

Medios presenciales

Podés pagar tus facturas en término, vencidas o anteriores, planes de pago y pagos parciales en la sucursal más cercana de:

Pago Fácil

Rapipago

Provincia Net Pagos

Y únicamente podés para pagar facturas en término en las siguientes entidades bancarias (solo para clientes y asociados):