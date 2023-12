Cómo es el infalible método para ganar dinero en la lotería creado por dos matemáticos británicos

Números 31-12-23.png

Para ello diseñaron una serie de combinaciones numéricas y crearon 27 billetes para garantizar la victoria. "Los investigadores utilizaron un sistema matemático llamado geometría finita, que implica trazar los números del uno al 59 en pares o tripletes en una serie de formas geométricas", explicaron desde Business Insider.

Cada conjunto de números se conecta con líneas lo que genera otra serie de números, lo que significaría el boleto. Se necesitan 27 para cubrir los 59 números totales que tienen los 27 boletos. En la lotería, si se aciertan dos de esos números equivalen a otro billete gratis y tres de ellos 38 libras.

Sin embargo, los matemáticos aclararon que las posibilidades de recuperar la primera inversión siguen siendo bajas y que ellos ya no las utilizan, ya que "llegué a la conclusión de que siempre que participábamos, no ganábamos dinero, y luego ganábamos dinero cuando decidíamos no ponerlas", declaró uno de ellos al medio New Scientist.