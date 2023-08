Cómo cancelar o dar de baja el servicio de HBO Max.

Paso a paso: cómo dar de baja HBO Max

Cómo cancelar la suscripción desde diferentes dispositivos

Tienda de aplicaciones

Apple iTunes o App Store

Abre la aplicación de Configuración en tu iPhone o iPad.

Pulsa tu nombre.

Pulsa Suscripciones (si se te solicita, inicia sesión con tu ID de Apple).

Encuentra y pulsa tu suscripción de HBO Max.

¿No la encuentras? Asegúrate de haber iniciado sesión con la ID de Apple correcta. Si necesitas ayuda, consulta la sección del artículo de Apple ¿No encuentras la suscripción que quieres cancelar?.

Pulsa Cancelar suscripción.

Deberías recibir un e-mail de Apple confirmando tu cancelación. Puedes continuar transmitiendo hasta que caduque tu suscripción al final de tu periodo de facturación.

Google Play

En tu teléfono o tableta Android, abre la aplicación de Play Store.

Para cancelar en tu computadora, visita el artículo de Google Cancelar una suscripción en Google Play.

En la parte superior derecha, pulsa el ícono de tu perfil.

Pulsa Pagos y suscripciones y luego Suscripciones.

Pulsa HBO Max en tu lista de suscripciones, y luego Cancelar suscripción.

Deberías recibir un e-mail de Google Play confirmando tu cancelación. Puedes continuar transmitiendo hasta que caduque tu suscripción al final de tu periodo de facturación.

Roku

Presiona el botón de Inicio en tu control remoto Roku.

Para cancelar tu suscripción en tu teléfono o computadora, visita el artículo de Roku Cancelar una suscripción.

Usa el pad direccional en tu control remoto para resaltar HBO Max.

Presiona el botón Estrella (*) para abrir el menú de Opciones.

Elige Administrar suscripción luego Cancelar suscripción. Si Administrar suscripción no está disponible, intenta estos mismos pasos en cada dispositivo de streaming Roku que poseas.

Deberías recibir un e-mail de Roku confirmando tu cancelación. Puedes continuar transmitiendo hasta que caduque tu suscripción al final de tu periodo de facturación.

Samsung TV

Ve a samsungcheckout.com e inicia sesión en tu cuenta de Samsung.

En el menú de Historial de compras, elige Suscripciones.

Encuentra tu suscripción de HBO Max y luego elige Cancelar suscripción.

Una vez que hayas cancelado, deberías recibir un e-mail de Samsung confirmando tu cancelación. Puedes continuar transmitiendo hasta que caduque tu suscripción al final de tu periodo de facturación.

También puedes cancelar tu suscripción en tu Samsung TV. Para averiguar cómo hacer esto, consulta el artículo de Samsung Cancelar suscripción.

Proveedor de TV, internet o telefonía móvil

Inicia sesión en el sitio web de tu proveedor, visita su Centro de Ayuda, o contáctalos.

Vía web

Teléfono o tableta

Abre la aplicación HBO Max y luego pulsa tu perfil (arriba a la derecha). ¿Necesitas ayuda para iniciar sesión?

Pulsa el ícono de Ajustes (engranaje, arriba a la derecha) y luego pulsa o desplázate hasta Suscripción.

Pulsa Administrar suscripción.

Pulsa Cancelar suscripción.

Confirma tu cancelación y toma nota de tu fecha de caducidad.

Una vez que hayas cancelado, recibirás un e-mail de nosotros confirmando tu cancelación. Puedes continuar transmitiendo hasta que caduque tu suscripción al final de tu periodo de facturación.

Computadora

Ve a HBOMax.com e inicia sesión (de ser necesario). ¿Necesitas ayuda para iniciar sesión?

Elige tu perfil (arriba a la derecha), luego elige Ajustes y encuentra Suscripción.

Elige Administrar suscripción.

Elige Cancelar suscripción.

Confirma tu cancelación y toma nota de tu fecha de caducidad.

Una vez que hayas cancelado, recibirás un e-mail de nosotros confirmando tu cancelación. Puedes continuar transmitiendo hasta que caduque tu suscripción al final de tu periodo de facturación.

¿Es lo mismo HBO que HBO Max?

La diferencia más grande entre HBO Max y HBO es lo que puedes ver.

HBO Max: La nueva plataforma de streaming reúne todos los contenidos de HBO junto con aún más éxitos de taquilla, series generadoras de obsesión y exclusivos Max Originals.

HBO GO (Puedes ver HBO): Tendrás todas tus series favoritas de HBO, las mejores películas, especiales y más. Recuerda que HBO GO ya no está disponible.