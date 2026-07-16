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17 de julio de 2026 Inicio

Quién es Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial 2026 que estuvo preso por un escándalo en 2020

El esloveno fue elegido por la FIFA para dirigir Argentina-España en Nueva York. Además de su trayectoria internacional, protagonizó un episodio policial en Bosnia que terminó con su detención y posterior liberación.

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El árbitro de la final del Mundial 2026: Slavko Vincic. 

El árbitro de la final del Mundial 2026: Slavko Vincic. 

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Slavko Vincic pasó de ser un árbitro reconocido en Europa a convertirse en el encargado de dirigir la final del Mundial 2026. El esloveno fue designado por la FIFA para impartir justicia en el duelo entre la Selección argentina y España, aunque su carrera también cuenta con un episodio polémico fuera de las canchas.

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En mayo de 2020, durante la pandemia de coronavirus, Vincic quedó involucrado en un operativo policial en Bosnia que investigaba una red vinculada a prostitución, drogas y venta ilegal de armas. El árbitro se encontraba en una cabaña de la ciudad de Bijeljina junto a otras personas cuando ingresaron las autoridades y fue detenido.

Según trascendió, en el lugar fueron hallados dinero en efectivo, armas y cocaína. Sin embargo, Vincic no fue acusado de formar parte de la organización y recuperó la libertad luego de declarar ante la Policía. Tiempo después aseguró que había asistido al lugar tras recibir una invitación a comer y que desconocía la situación. "Acepté una invitación a comer, que resultó ser mi mayor error", advirtió.

Slavko Vincic, designado para la final, impartió justicia en algunos encuentros de esta Copa del Mundo.

Slavko Vincic, designado para la final, impartió justicia en algunos encuentros de esta Copa del Mundo.

Luego de aquel episodio, el esloveno continuó su carrera y se consolidó como uno de los árbitros más importantes del fútbol europeo. Dirigió partidos de Champions League, estuvo al frente de la final de 2023 entre Manchester City e Inter y mantuvo el respaldo de la UEFA y la FIFA.

En el Mundial 2026 ya dirigió tres encuentros: Brasil-Marruecos, Argelia-Jordania y México-Ecuador. Además, cuenta con un antecedente con la Selección argentina, ya que fue el árbitro del debut ante Arabia Saudita en Qatar 2022, partido que terminó 2-1 para los asiáticos.

Cuántos millones de dólares se aseguró Argentina por llegar a la final del Mundial 2026

El pase de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 no solo significó un nuevo desafío deportivo para el equipo de Lionel Scaloni, sino también un importante beneficio económico. La FIFA destinó para esta edición un fondo récord de u$s727 millones, de los cuales u$s655 millones serán distribuidos entre las asociaciones participantes según el rendimiento de cada equipo.

El aumento de los premios está relacionado con la renovación del torneo, que por primera vez cuenta con 48 selecciones y sumó 16 participantes respecto a los Mundiales anteriores. La ampliación del formato generó más partidos y mayores ingresos para la FIFA a través de derechos televisivos, patrocinios y entradas, recursos que luego fueron trasladados a las recompensas económicas para los equipos.

La Selección argentina con la camiseta alternativa de 2026.

La Selección argentina con la camiseta alternativa de 2026.

Por su participación en la Copa del Mundo, la Albiceleste ya tiene asegurado un ingreso mínimo de u$s10,5 millones, cifra establecida por la FIFA para todas las selecciones que disputaron el certamen. Además, antes del inicio del torneo recibió u$s1,5 millones adicionales destinados a cubrir gastos de preparación, traslados y logística durante la competencia.

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