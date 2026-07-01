Científicos, investigadores y becarios del Conicet cortaron Avenida Santa Fe: tensión y empujones con la Policía Los trabajadores se movilizaban contra la baja de la obra social del organismo y reclamaban por los 400 despidos. La convocatoria fue en el Polo Científico pero ante la negativa de las autoridades de recibirlos se desplegaron hasta Santa Fe y Godoy Cruz. Por Agregar C5N en









Martin Ezequiel Farina @HallucigeniaOK - Redes sociales

Científicos, investigadores, y becarios del CONICET movilizaron hacia la sede del Polo Científico defender el sistema científico-tecnológico nacional, por las prórrogas de las becas post doctorales, contra la baja en los concursos y ante el inminente despido de casi 400 trabajadores. Ante la negativa de las autoridades a recibirlos se desplegaron hasta Santa Fe y Godoy Cruz donde la Policía realizó un gran operativo para evitar que corten el tránsito y se registraron episodios de violencia.

#Ahora

Corte en avenida Santa Fe@ateconicet @ingresantescic @CONICETDialoga pic.twitter.com/8zT3njtSEf — Jóvenes Científicxs Precarizadxs - Bs. As. (@JcpBuenosaires) July 1, 2026 En el Polo Científico los trabajadores presentaron una nota al presidente del Conicet Daniel Salamone. Ante la falta de respuestas en el organismo la movilización cortó un solo carril de la avenida Santa Fe, a raíz de esto la Policía de la Ciudad desplegó un gran operativo.

"Le pegaron a compañeros, no fue solamente empujarnos con los escudos, tiraron piñas y le pegaron a gente que estaba ahí. Gente que no estaba haciendo nada era todo pacífico", informó uno de los investigadores en diálogo con C5N.

Nos mandaron a la cana a reprimir.

¡Difundan! pic.twitter.com/HHW2b6sZiA — Valeria Edelsztein (@ValeArvejita) July 1, 2026 El Colectivo de Becarias y Becarios Posdoctorales (cohorte 2023-2026) y postulantes a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICyT) 2025 explicaron que en el últmo mes, "centenares de trabajadores de CONICET (especialmente, quienes perciben becas doctorales y posdoctorales) se encuentran sin cobertura médica debido a la baja de su Obra Social (Unión Personal). Quienes aún no sufrieron la desafectación deben padecer que en buena parte del país la misma se encuentra suspendida desde hace incluso dos años, según la región".

Informaron también que el Directorio del Conicet, ofreció la renuncia voluntaria de la obra social a cambio de "90 mil pesos para que cada quien gestione su cobertura médica. Un monto insuficiente que condena a quienes padecen enfermedades preexistentes o poseen familiares a cargo, obviando que la Obra Social, además de una cobertura médica, es un sistema de protección solidario y un derecho para quienes trabajan en el organismo. Así, el personal de CONICET queda en una situación humanitariamente crítica".