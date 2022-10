Ciencia: por qué el picante es un dolor y no un sabor

Te explicamos los motivos por los cuales el picante no es un sabor, sino un dolor.

¿Le ponés ají molido a la comida? ¿Te gusta el curry? ¿Vivís en Constitución? Bueno, te voy a hablar del picante: ¿Un sabor? No, un dolor muy querido por la gente pero poco comprendido. Antes que nada... ¿por qué decimos que no es un sabor? Porque no con censados por las famosas papilas gustativas, sino por unos receptores del dolor que hay en tu boca. A estos, los llamamos nociceptores y también están en todo tu cuerpo.