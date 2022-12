Cena navideña: cinco propuestas originales de comida para la mesa

Piccadely: una “piccada” para completar la mesa

Una de las opciones es Piccadely, la marca especializada en el tema. Ofrece propuestas para completar la mesa navideña con opciones para todos los gustos. Para esta época, idearon especialmente la “Piccada Comilona Navideña” a un precio promocional, que combina jamón crudo, jamón cocido, leberwurst, salamín criollo, longaniza tandilera, lomo praga, queso brindamour al orégano, bocconcinos, muzzarella con tomates disecados, queso fontina y queso reggianito e incluye olivas verdes y negras, tomatitos cherrys y pan. Se presenta en dos tamaños: Mediana (donde comen dos y picccan cinco) a $5700, y Grande (comen cuatro y piccan nueve) a $8900. Piccadely ofrece envíos a domicilio que se realizan en el mismo día. Se puede pedir con anticipación por teléfono al 5368-5885 y por Whatsapp al 116239-3600 o buscar directamente el producto en su local de Villa Ortuzar.

Dirección: Av. Álvarez Thomas 1552, Villa Ortuzar.

Piccadely comilona Redes sociales

Gourmand food hall: baúles y cajas de madera con productos Premium, carnes, ensaladas, sushi y dulces típicos

Gourmand Food Hall, el espacio dentro del Patio Bullrich que reúne locales de cocina del mundo y un mercado Gourmet, presenta productos especiales para llevar y compartir durante la Navidad y el Año Nuevo. En primer lugar ofrecen una amplia y elegante selección de baúles y cajas de madera con una selección de productos premium ideales para regalar o festejar con amigos y/o familia. En lo que respecta a sus opciones de take away La Rotissoire ofrece carnes Premium por kilo como ojo de bife, bondiola y pollo al spiedo. El Bistró cuenta con vitel toné, pavita, cochinillo, matambre relleno, ensalada rusa, ensalada Waldorf, tabule y ensalada de guacamole y langostinos. También hay picadas listas para servir y una delicada mousse de foie. El Oyster Bar propone una bandeja de sushi de 60 piezas con 10 rolls Philadelphia, 10 New York rolls, 10 roll Gourmand, 5 geishas, 5 niguiris de salmón, 5 niguiri de pulpo 8 sashimis de salmón rosado y 8 sashimis de salmón blanco. Por último, en la Patisserie preparan los tradicionales budines de 400grs, como el budín inglés, el buche de Noel (o tronco de navidad); y un delicioso budín de chocolate con mermelada de naranja. También se puede optar por una caja con 10 delicados macarons; una exclusiva bandeja de pastelería de especialidad de 50 piezas; y un Box Navideño Dulce que incluye 10 mini marquise, 10 porciones de torta Ópera, 10 profiteroles, 10 piezas de cheesecake frutal y 10 de lemon ginger. Se toman pedidos con 48 hs de anticipación, comunicándose por teléfono al 011 4814-7530 o por Whatsapp al 116866-0311, para retirar por el espacio.

Dirección: Posadas 1245, Patio Bullrich, Recoleta.

Ribs al río: un kit con ahumados texanos

Ribs al Río recrea el espíritu de la verdadera comida texana y para compartir en estas fiestas ideó un “Sampler Navideño” para 4 o 5 personas con ahumados artesanales envasados al vacío, listos para regenerar y consumir. Trae una porchetta ahumada (1 kilo), arañita marinada en bourbon (600 gr), chorizo de pollo ahumado (4u), gratin de papa (500 gr), escabeche de vegetales (500 gr) y BBQ bourbon (200 gr). El kit tendrá un valor de $11.000 y los pedidos se podrán realizar con anticipación escribiendo al WhatsApp (+54 9 11 5257-5675) hasta el 22 de diciembre. Las entregas se realizan en toda CABA y GBA. Dirección: Av. Costanera Rafael Obligado 7010 y más sucursales en Bocha Polo, Paseo de la Infanta y Mercado Soho. Instagram: @ribsalrio

Direcciones: Av. Costanera Rafael Obligado 7010, Costanera / Mercado Soho en Armenia 1744, Palermo / Arcos del Rosedal en Av. Infanta Isabel 110, Palermo / Bocha Polo en Av. del Libertador 4096, Cañitas.

Blossom: carnes al horno de barro

Blossom, el restaurante & cafetería con cuatro sedes en Zona Norte, propone sus carnes al horno de barro para servir en los encuentros de Navidad y Año Nuevo. Las diferentes opciones están pensadas para compartir entre dos personas y tienen un precio de $4900: ternera ahumada y braseada con batatas, calabaza asada y cebollas al rescoldo; bondiola braseada con barbacoa casera al bourbon, vegetales asados y papas cuña; matambrito de cerdo a la pizza (salsa de tomates, mozzarella y parmesano) con papas fritas; pastel de papas a las brasas, con ternera braseada, aceitunas, huevo y parmesano; y costillas de cerdo ahumadas con BBQ, papas fritas y coleslaw. Las preparaciones pueden regenerarse en el horno a fuego alto por unos minutos. Se podrán pedir para take away hasta las 16hs del 24 y 31 de diciembre.

Dirección: Edison 10, Martínez / Av. Maipú 2501, Olivos / Av. Del Libertador 16246, San Isidro / Constitución 1002, San Fernando.

París Crepas: boxes con especialidades saladas y dulces

La crepería artesanal y pastelería de autor París Crepas propone celebrar en casa de manera descontracturada, compartiendo algunas de sus especialidades saladas y dulces. Para ello, ofrece el Box Party (crepas dulces y saladas, mini crepas y chipá wraps a elección), el Box Lunch or Dinner (mini crepas, mini chipá wraps, english muffin, ensalada Caesar, scon de queso, alfajores y postres) y el Box Brunch (scons de queso, medialunas de jamón y queso, mini crepa de carne braseada, chipá wrap veggie, english muffin de pollo, mini crepa de Nutella, cuadradito de limón, mini carrot cake, torta de chocolate, mini roll de manzana y alfajores). Por otra parte, cuentan con mini panes dulces elaborados al estilo milanés, uno con frutos secos y otro con chips de chocolate amargo, coronados con un glaseado especial ($500 c/u) que se consiguen en sus locales o se encargan para llevar. El 24 y 31 de diciembre, abrirán hasta las 17.

Direcciones: Av. Cabildo 2602, Belgrano / Gurruchaga 1686, Palermo / José María Moreno 120, Caballito / Av. de Mayo 359, Ramos Mejía.