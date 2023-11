Cayó una banda de estafadores telefónicos: robó casi un millón de dólares a adultos mayores

En uno de sus robos, un vecino se dio cuenta de lo que ocurría y llamó a la Policía. Identificaron el auto con cámaras de seguridad y hubo una persecución, pero no lograron detenerlos. A partir de allí, los estafadores comenzaron a gastar con rapidez el dinero obtenido, para no tenerlo encima en caso de ser atrapados. Por eso, en los allanamientos se encontraron apenas u$s200 en su poder.

Entre las escuchas que se conocieron sobre el accionar de los ladrones, se encuentra el caso de un falso llamado alertando sobre una corrida cambiaria, en la que le pidieron a la víctima que tomara todos los billetes de moneda extranjera que tuviera en su casa, y continuaron envolviéndola para que también entregue otros objetos de valor. Terminaron robándole u$s160 mil, joyas, relojes suizos y moneda mexicana.

En otra ocasión llamaron a una mujer fingiendo que un pariente había atropellado a una persona, quien exigía una supuesta suma de dinero para no ir a la Justicia. Finalmente, entre el dinero que tenía en su casa más lo que tenía en su cuenta bancaria, de la que le extrajeron los datos durante la llamada, se hicieron con casi u$s800 mil.

En los allanamientos, realizados en dos viviendas lujosas de los barrios porteños de Villa Lugano y Villa Riachuelo, se encontraron joyas y celulares. Además, se encontraron numerosos autos, algunos sin patente, en un estacionamiento en Caballito.

Estafadores autos estacionamiento cuento del tío Policía de la Ciudad

"Agarrá los billetes extranjeros y ponelos todos en una bolsa", la orden de estafador a su víctima

Estafadora (haciéndose pasar por familiar): Hola.

Víctima: Hola ¿Quién habla?

E: Soy yo, ¿cómo estás? Te estaba llamando, no me podía comunicar.

M: ¿Quién habla? ¿pero quién?

E: Soy yo Va, ando con un dolor de garganta que no aguanto más.

V: Completamente la voz distinta...

E: Escuchame ¿estuviste mirando la tele?

V: Sí, estaba mirando un programa, pero me dormí. Así que lo mismo que la nada.

E: ¿Viste el quilombo que hay con el presidente? Ecuchame, prestame atención que hay un lío bárbaro. Embargaron a toda la Argentina. Dicen que el país entró en default.

V: ¿eh?

E: El país entró en default, hay un quilombo bárbaro, se viene como un corralito de vuelta. ¿Viste los billetes de 100, los dólares?

V: Te escucho totalmente distinto. Casi no te escucho, no sé lo que decís...

E: Que tenemos que renovar toda la plata.

V: ¿Por qué? ¿Todos los dólares hay que cambiar?

E: Escuchame, ¿cuánta hay ahí en casa?

V: No sé...está todo medio turbio lo que me estás diciendo, no entiendo nada. ¿Tengo que contar los norteamericanos?

E: Sí. Contalos que yo te espero acá. Yo te espero, pero no cortes el teléfono porque no me puedo comunicar.

V: Mira...tengo cuatro, cuatro redondos.

E: ¿cuatrocientos?

V: Cuatro mil.

E: ¿Cuatro mil dólares?

V.: Sí. ¿Y yo tengo que entregarlos?

E: No, vos quedate tranquila no tenés que ir a ningún lado...agarrá los billetes, los extranjeros, y ponelos todos junto en una bolsa con los pesos argentinos.

V: ¿Los verdes y los argentinos?

E: Todos juntos en una bolsa.

V; Escuchame ¿no puedo dejarme si quiera para comer?

E; Sí, dejate algo, dejate cinco mil pesos.

V: ¿Qué pasa con la bolsa?

E: Salí a fuera y dásela a (XXX) que él me la trae a mí y yo te la llevo a tu casa de vuelta.