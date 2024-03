Carolina Papaleo: "Haber empezado a militar me costó un trabajo en un canal de televisión"

Uno de los temas más picantes de la semana fue un nuevo cruce entre los protagonistas de Casados con Hijos, a raíz del apoyo de Guillermo Francella a las políticas del presidente Javier Milei y la reacción de Érica Rivas quien aseguró en una entrevista radial que "no la sorprendió" ya que conoce la forma de pensar de su excompañero.

"En general a los actores se les dice que no se deben meter en política. No escuchas que a Francella le dicen eso porque lo que dijo no es política partidaria, es ser neutral decir que "tal persona tengo esperanza". Supuestamente hay neutralidad cuando claramente hay una posición política", sostuvo Papaleo.

En ese sentido destacó que "todos tenemos una posición, la expresemos o no. Pasa que son personas reconocidas, queridas por el público. Y el resto estamos muy estigmatizados".

Entonces los conductores quisieron saber si haber expresado su ideología le había generado alguna consecuencia y la actriz sorprendió al relatar: "En el 2016 haber empezado a militar me costó el trabajo en Canal 9. Claramente no me dijeron el porqué pero no había ninguna razón".

"Vengo de una casa en la que pensar de este lado está complicado. Ya estoy acostumbrada. Mi viejo siempre dice que 'ser peronista, ir preso o que te maten o persigan son cosas que vienen con el combo'. Si querés estar de este lado, ya sabes que te va a pasar todo eso. Entonces como está todo tan estigmatizado, claro que ese discurso pesa más", indicó la hija de Osvaldo Papeleo e Irma Roy.

"Aquellos actores que decimos determinadas cosas y tenemos el cariño del público, lo que ocurre es que el público empieza a rechazarlo porque o sos la chorra o la que vive del Estado", concluyó.