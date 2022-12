Carla Vizzotti advirtió que la suba de casos de Covid-19 estaba prevista e insistió en la vacunación

Tras una reunión en Casa Rosada, Vizzotti dialogó con la prensa y detalló el avance del Covid-19 en la Argentina: "Hasta ahora siempre supimos que iban a aumentar los casos con respecto al verano pasado, aumentó en el hemisferio norte, no tiene la misma estacionalidad todavía que el resto de los virus respiratorios y se están acomodando en esa competencia del nicho de los virus respiratorios".

Por último, la funcionaria brindó tranquilidad acerca de la vacunación al señalar que existe disponibilidad para que más personas accedan a la inoculación. "Tenemos las vacunas y tenemos que avanzar en la vacunación con refuerzos", aseguró.

En tanto, instó a seguir vacunándose contra el Covid-19 para que los casos no se vean reflejados en internaciones y fallecidos: "Todas las personas que pasaron más de 120 días de la última dosis, no importa el número de dosis ni el número de refuerzos tienen que darse una dosis para poder estimular las defensas y trabajar en ese sentido para que, sabiendo que casos va a seguir habiendo, eso no se traduzca en hospitalizaciones y muertes".

La titular de la cartera sanitaria encabezó un encuentro del Consejo Federal de Salud, que junta al Ministerio nacional con las carteras sanitarias provinciales. El objetivo principal de la reunión fue realizar un "balance de gestión" y analizar la situación del Covid-19 en el país antes de las fiestas.

Aumento de casos de Covid-19 en la Argentina

El Ministerio de Salud informó el último lunes que hubo 62.261 nuevos contagios de Covid-19 en Argentina en los últimos siete días teniendo en cuenta el periodo entre el 12 y 19 de diciembre, lo que representa un incremento de más del 129% con respecto al informe del domingo 11, cuando se comunicaron 27.119. Además, se contabilizaron 39 fallecidos.

La cartera sanitaria detalló que se detectaron 29.948 en la provincia de Buenos Aires y 16.433 en la Ciudad de Buenos Aires. Luego, se ubican: Córdoba (5.355), Santa Fe (2.326), Tucumán (1.540), Catamarca (1.153), Jujuy (841), Mendoza (625) y Río Negro (435).

Por otra parte, se produjeron 39 decesos, de los cuales 20 ocurrieron en la provincia de Buenos Aires; nueve en la Ciudad de Buenos Aires, tres en Entre Ríos, dos en Santa Fe; uno en Corrientes, Córdoba, Mendoza, Río Negro y Salta.

Cuáles son las recomendaciones para pasar Navidad y Año Nuevo

Frente a las fiestas de fin de año que se acercan, Vizzotti explicó sobre la prevención de las enfermedades que "no hay ninguna recomendación en particular más que la de siempre".

Sin embargo, avisó que se debe tener atención por la aparición de algún indicio sobre una afección al señalar que "es muy importante que ante cualquier síntoma se consulte si hay problemas respiratorios o manchitas en la piel por si hay sarampión. Son los riesgos más grandes después de un evento masivo".