Cacho Garay fue imputado por violar la restricción de acercamiento tras comunicarse con su expareja

Aparentemente el humorista realizó la semana pasada una llamada telefónica a la mujer y según trascendió durante esa comunicación, Garay no emitió palabra alguna y sólo se escuchó sonido ambiente. La comunicación se realizó desde la casa de su hermana en Coquimbito, Maipú, donde el comediante cumple con la prisión domiciliaria desde mediados de abril.

Desde la fiscalía entendieron que esa manera violó la prohibición de acercamiento que le impuso la Justicia, y lo imputó por desobediencia.

A fines de abril último Garay, quien se encuentra con prisión domiciliaria luego de que su esposa lo denunciara por violencia de género, recibió la prisión preventiva que le dictó el juez Juan Manuel Pina. De esta manera, el humorista continua detenido con prisión domiciliaria mientras se desarrolle el proceso de la causa de violencia de género por la denuncia que impulsó Verónica Macías, ahora su expareja.

La grave denuncia contra Cacho Garay

Verónica Macías de 32 años y bailarina, denunció a quien era su esposo Cacho Garay, luego de una pelea que tuvieron en un hotel en el que se alojaban en Carlos Paz que obligó a seguridad intervenir. En ese momento tenían dos funciones, que fueron canceladas. Pero cuando la mujer arribó a Mendoza, radicó la de nunca tras una presunta amenaza de muerte.

En ese sentido, Macias relató el calvario que vivió con su pareja desde que se caso y definió "que fue una torta absoluta" y que recibió miles de amenazas de muerte. "Recibía las amenazas de él. Me decía que me quería matar con armas, con golpes, con insultos, diciéndome que conocía a muchas personas, que nunca me iban a creer", denunció.

Además, detalló que el humorista abuso de ella "de todas las maneras posibles, ejerció violencia de todas maneras posibles" y señaló: "Nunca tuve una tarjeta de crédito, yo no podía salir, yo no sé lo que es ir a tomar un café con una amiga ni salir a la noche, porque me empezaba a amenazar. Para él todas mis amigas son locas, nunca pude compartir un cumpleaños con ellas, nada. De hecho, estaba privada de la libertad". Al mismo tiempo advirtió que Garay no la dejaba encerrada "con una llave que ella no tenía".

Cacho Garay junto a su mujer Verónica Macias Bracamonte Redes Sociales

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.