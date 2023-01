En la misma línea, durante la entrevista con Jorge Rial, el abogado describió su pensamiento sobre su posible incursión en la política: "La solución para la Argentina es que nos involucremos cada uno de nosotros. La política no es patrimonio del sector político, la política es patrimonio del pueblo. Como el patrimonio del pueblo es el destino de nuestro país, no puede ser que en tanto tiempo no hayamos podido superar, por ejemplo, en materia de educación. ¿Tan jorobado es?".

"Estoy alineado a Burlando", fue su respuesta tajante al ser consultado sobre si se sumará a alguna de las agrupaciones políticas, como La Libertad Avanza de Javier Milei. "Tuvimos llamados interesantísimos. No es la idea, sino armar una cosa totalmente diferente, con gente que quiere participar de la política. Si hago que los demás participen, estoy hecho".

"La política es muy cruel"

Fernando Burlando aseguró que muchas de las personas con las que planea el desembarco en la política han querido participar en su momento, pero no les fue sencillo incorporarse en el ambiente: "En principio somos un grupo en el que hay muchos técnicos. Es gente que ha querido participar pero la política es muy cruel. No te permite los ingresos de la gente. Si vos no militaste no podés aparecer porque hay un orden jerárquico. Bueno, acá no hay nada de eso".

"Mis hijas no quieren saber nada"

Una de las cuestiones más complejas para un ciudadano al meterse en el ambiente político es la reacción de la familia. Por esa razón, Burlando remarcó que encontró una resistencia en su círculo íntimo: "Mis hijas no quieren, pero yo siento que tengo que dejar algo. Barbarita tiene algún tinte político o solidario, pero hay que ver todo después del lunes".