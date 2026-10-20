20 de octubre de 2026 Inicio
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Brutal crimen en Grand Bourg: fue a cobrar una deuda y lo mataron de un tiro por la espalda

El asesinato ocurrió en septiembre. La Policía capturó al acusado tras un mes de fuga. La víctima juntaba dinero para financiar la fiesta de 15 de su hija mediante préstamos informales.

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Sergio Daniel Lucero tenía 38 años.

Sergio Daniel Lucero tenía 38 años.

Agentes de la Policía de Santiago del Estero detuvieron en la capital provincial a Gustavo Ezequiel Soria, alias "Narigón", acusado de asesinar por la espalda a Sergio Daniel Lucero, de 38 años, el pasado 17 de septiembre en Grand Bourg. El crimen ocurrió cuando la víctima acudió a cobrar una deuda por un dinero que había prestado a interés para generar un ingreso extra que le permitiera costear la fiesta de 15 años de su hija.

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El operativo de captura se concretó cuando el sospechoso salía de una vivienda del barrio Los Inmigrantes, donde se ocultaba junto a familiares. La Justicia tramita el traslado del imputado a la provincia de Buenos Aires, donde quedará a disposición de la fiscal Ana Armetta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°19 descentralizada de Malvinas Argentinas.

El hecho investigado sucedió en la intersección de las calles Viena y Asamblea, en el barrio Pech. Lucero acudió al lugar acompañado por un amigo para reclamar el dinero entregado a Soria, pero la exigencia derivó en una discusión que fue escalando.

Durante el ataque, Soria extrajo un arma de fuego y disparó contra el prestamista cuando intentaba alejarse del lugar. La víctima falleció al lado de una camioneta Volkswagen Amarok blanca que la policía incautó para los peritajes, mientras que su acompañante resultó ileso.

La familia de la víctima denunció una emboscada

Los parientes de Lucero aseguraron que los agresores citaron al trabajador con el falso pretexto de abonar la suma adeudada. "A él lo estaban esperando, porque le dijeron: ‘Vení que ya está la plata, vení a buscar’. Lo emboscaron, él quiso salir corriendo y cuando se estaba por subir al auto, le tiraron un tiro por la espalda", declaró la madre del fallecido.

Asimismo, los allegados explicaron que el hombre trabajaba en un taller mecánico y realizaba préstamos informales a conocidos para reunir fondos destinados a la celebración familiar. "Ese día, le dijo a la hija de 15 años: ‘Vamos, porque me van a devolver una plata que presté’, y ella, gracias a Dios, se quedó a cocinar con la abuela", recordaron los parientes.

En tanto, el hermano del operario remarcó el vínculo previo entre ambos involucrados. "A esta persona, mi hermano muchas veces lo alcanzó de buena fe a su casa cuando no tenía para el remís. Sergio era una buena persona y no se merecía esto", sostuvo el familiar antes de la indagatoria que la fiscal Armetta tomará al imputado.

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