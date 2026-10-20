20 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Tragedia en el Paraná: encontraron muerto a un navegante y sigue la búsqueda de otros dos desaparecidos

Tras confirmar la identidad del hombre, Prefectura Naval y las fuerzas de seguridad siguen con los rastrillajes por agua y aire para dar con los otros dos ocupantes cuya embarcación se dio vuelta en Fray Luis Beltrán.

Por
El descubrimiento se produjo en la ribera de la localidad de Villa Gobernador Gálvez.

El descubrimiento se produjo en la ribera de la localidad de Villa Gobernador Gálvez.

Redes sociales

El trágico impacto del temporal y la creciente del río Paraná dejó el saldo de un muerto en la zona. Este lunes por la noche se confirmó el hallazgo de un cuerpo producto tras la búsqueda durante horas en medio del desastre natural que ocasionó El Niño.

Para el martes 20 se espera un día soleado sin lluvias. Las condiciones cambian a partir del miércoles 21. 
Te puede interesar:

¿Cuándo vuelve el sol a Buenos Aires? Se nubla otra vez y regresan las lluvias y tormentas

Según el Ministerio Público de la Acusación, el fallecido es Ezequiel Stegemann, uno de los tres tripulantes de una lancha que se dio vuelta en el agua, el pasado 15 de octubre. La embarcación en la que navegaban perdió el control y naufragó en la zona de Fray Luis Beltrán. Un cuarto hombre alcanzó a salvar su vida y dio cuenta de lo ocurrido.

El hallazgo se produjo en la costa de la localidad de Villa Gobernador Gálvez, en el sur de Santa Fe, por el dato de un vecino que vio los restos humanos mientras iba en su canoa. La familia del hombre confirmó su filiación al Instituto Médico Legal, quienes lo reconocieron por un tatuaje y el teléfono celular que llevaba entre sus ropas.

Bomberos Voluntarios trabajan junto a Prefectura en el río Paraná a la altura de Fray Luis Beltrán.

Bomberos Voluntarios trabajan junto a Prefectura en el río Paraná a la altura de Fray Luis Beltrán.

Búsqueda de dos hombres en el Paraná

Continúa el operativo de búsqueda de dos de los tres tripulantes de una embarcación que se dio vuelta en la bajada de la Quinta Zelaya, un predio costero sobre el río Paraná (en la localidad de Fray Luis Beltrán, departamento San Lorenzo), en la provincia de Santa Fe. Un cuarto hombre logró salvarse y dio aviso a las autoridades.

El episodio se dio el pasado 15 de octubre en pleno temporal de lluvia y en medio de la creciente, cuando la lancha tuvo un desperfecto y se dio vuelta y cayeron a la corriente. Los equipos de rescate de la Prefectura Naval Argentina y las fuerzas de seguridad siguen con el rastrillaje por agua y aire de los otros dos tripulantes.

Noticias relacionadas

Murió un nene de 10 años por una ameba "come-cerebros" en Catamarca y cerraron las Termas de Fiambalá

Cortes programados por AySA en la Ciudad de Buenos Aires.
play

Corte masivo de agua en 15 barrios de CABA: cuándo será y cuánto durará

Mariano Páez, padre de Agostina Páez, la abogada que estuvo detenida en Brasil.

El padre de Agostina Páez no declaró y seguirá detenido por el hurto de $1.500.000

Sergio Daniel Lucero tenía 38 años.

Brutal crimen en Grand Bourg: fue a cobrar una deuda y lo mataron de un tiro por la espalda

Las excavaciones comenzaron en 2025 en el marco de la causa Enterramientos clandestinos.

Córdoba: identifican a ocho desaparecidos en el centro clandestino La Perla

Santiago De León Quintana fue detenido.

Detuvieron a un reconocido streamer acusado de golpear a su novia tras una discusión en vivo

Rating Cero

Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Turf busca al doble de Joaquín Levinton para protagonizar el documental de la banda por sus 30 años.

"Buscamos Joaquines": Turf lanzó una convocatoria para encontrar al doble de Levinton para un documental

Disney busca a Elsa para protagonizar la versión teatral. 

Disney busca a la nueva Elsa: Frozen llega a la Argentina y lanzan una convocatoria para elegir a la protagonista

Luis Brandoni inició una amistad con Robert De Niro que se mantuvo durante décadas pese a la distancia.

Robert De Niro le envió una carta a la esposa de Brandoni a seis meses de su muerte: "Perdoná.."

El albúm de fotos que compartió Mauro Icardi durante sus vacaciones.

Mauro Icardi compartió un álbum con la China Suárez desde México: sin sus hijas y junto a la familia de la actriz

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

Peligran los shows de BTS en La Plata por una posible "medida de acción directa" del personal de seguridad

últimas noticias

Murió un nene de 10 años por una ameba "come-cerebros" en Catamarca y cerraron las Termas de Fiambalá

Hace 25 minutos
Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Hace 28 minutos
Lautaro Di Lollo marcó rápido para Boca y el Xeneize empató la serie ante Vasco da Gama. 

Boca pegó rápido en el Maracaná y vence 1 a 0 a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Hace 29 minutos
El Gobierno avanza con un temario consensuado con los bloques dialoguistas para obtener quorum.

Diputados debate discapacidad, morosidad y propiedad privada: se espera una sesión maratónica

Hace 36 minutos
Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel.

Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel y sorprendieron a todos

Hace 1 hora