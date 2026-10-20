Tragedia en el Paraná: encontraron muerto a un navegante y sigue la búsqueda de otros dos desaparecidos Tras confirmar la identidad del hombre, Prefectura Naval y las fuerzas de seguridad siguen con los rastrillajes por agua y aire para dar con los otros dos ocupantes cuya embarcación se dio vuelta en Fray Luis Beltrán. Por Agregar C5N en









El descubrimiento se produjo en la ribera de la localidad de Villa Gobernador Gálvez. Redes sociales

El trágico impacto del temporal y la creciente del río Paraná dejó el saldo de un muerto en la zona. Este lunes por la noche se confirmó el hallazgo de un cuerpo producto tras la búsqueda durante horas en medio del desastre natural que ocasionó El Niño.

Según el Ministerio Público de la Acusación, el fallecido es Ezequiel Stegemann, uno de los tres tripulantes de una lancha que se dio vuelta en el agua, el pasado 15 de octubre. La embarcación en la que navegaban perdió el control y naufragó en la zona de Fray Luis Beltrán. Un cuarto hombre alcanzó a salvar su vida y dio cuenta de lo ocurrido.

El hallazgo se produjo en la costa de la localidad de Villa Gobernador Gálvez, en el sur de Santa Fe, por el dato de un vecino que vio los restos humanos mientras iba en su canoa. La familia del hombre confirmó su filiación al Instituto Médico Legal, quienes lo reconocieron por un tatuaje y el teléfono celular que llevaba entre sus ropas.

Bomberos Voluntarios trabajan junto a Prefectura en el río Paraná a la altura de Fray Luis Beltrán. Redes sociales Búsqueda de dos hombres en el Paraná Continúa el operativo de búsqueda de dos de los tres tripulantes de una embarcación que se dio vuelta en la bajada de la Quinta Zelaya, un predio costero sobre el río Paraná (en la localidad de Fray Luis Beltrán, departamento San Lorenzo), en la provincia de Santa Fe. Un cuarto hombre logró salvarse y dio aviso a las autoridades.